Eurodeputatul Andi Cristea (PSD, S&D), gazda unui eveniment privind potențialul Ierusalimului de a promova inovația în Europa: Putem pune bazele unei cooperări viitoare între UE și Israel

Experiența Israelului în domeniul cercetării și al inovării poate reprezenta o bază pentru o viitoare cooperare între Uniunea Europeană și Israel, a declarat eurodeputatul Andi Cristea (PSD, S&D), vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe din Parlamentul European, în cadrul unui eveniment găzduit la Bruxelles privind potențialul Ierusalimului de a promova inovația în Europa.

Conferința s-a concentrat pe trei teme puternic interconectate în care au dialogat oficiali UE și oficiali israelieni, alături alături de lideri de business și experți în domeniu: motivarea decidenților să încurajeze și să stimuleze acțiunea și inovația, investiții private și publice și crearea unei rețele de investitori, stabilirea și întreținerea comunităților inovative la firul ierbii.

”Conferinta privind ecosistemul start-up-urilor tech din Ierusalim a subliniat modul în care experiența Israelului în domeniul cercetării și al inovării poate contribui la înțelegerea mai bună a politicilor în acest sens din Uniunea Europeană, punând bazele unei cooperări viitoare între UE și Israel. Pe parcursul mesajului transmis în deschiderea evenimentului, am subliniat faptul că Europa, cu doar 7% din populația lumii, este responsabilă pentru 20% din investițiile în cercetare și inovare la nivel global, produce o treime dintre toate publicațiile științifice de calitate și deține o poziție fruntașă în sectoare industriale precum cea farmaceutică, a produselor chimie, a mecanicii și ingineriei, precum și a modei”, a spus Andi Cristea în cadrul evenimentului.

”Cu toate acestea, UE are în continuare de recuperat în mai multe arii. Cheltuielile și potențialul global nu se traduc întotdeauna în acțiuni și rezultate concrete, în special dacă ne uităm la competitori. Uităm de multe ori magnitudinea lucrurilor la care ne referim de fapt. Cercetarea și inovarea nu reprezintă doar o politică esențială pentru viitorul Europei, ci însuși viitorul nostru. Am vorbit despre importanța inovării pentru competiția globală, economie și finanțe, modelul social unic al Europei, dar și despre provocările generaționale, menționând că investițiile în cercetare și inovare reprezintă singura cale de a încuraja productivitatea, creșterea și crearea de locuri de muncă, abordând și probleme globale precum sănătatea, securitatea, energia, climatul și mediul înconjurător. În final, am salutat avansul Israelului în domeniul inovației și ecosistemul high-tech din Ierusalim ca “avantaj unic și o poveste de succes incredibilă”, a mai adăugat acesta.

Evenimentul a fost co-organizat de către Europe Israel Public Affairs (EIPA), European Jewish Community Centre (EJCC), European Jewish Association (EJA) și European Coalition for Israel (ECI). Printre invitați s-au numărat Shuli Davidovich, Adjunctul Misiunii Statului Israel pe lângă Uniunea Europeană și NATO, Sarit Goldstein, Director General Adjunct la Ministerul Afacerilor Israeliene, Eyal Haimovski, Director al Autorității pentru Dezvoltare din Ierusalim, Wolfgang Petzold, Director Adjunct al Comitetului European al Regiunilor.

.