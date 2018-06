Eurodeputatul Claudia Țapardel (PSD, S&D): Trebuie întreprinse toate măsurile necesare – atât la nivel european, cât și național – ca Portul Constanța să devină un pilon de bază a economiei europene

Eurodeputatul PSD, S&D Claudia Țapardel a co-organizat ieri în Bruxelles conferința la nivel înalt “Port of Constanța – multimodal hub for regional development and strategic partner of Danube ports” ce a reunit înalți reprezentanți ai Parlamentul European, ai Comisiei Europene, ai administrației publice locale și naționale din țara noastră, dar și numeroși stakeholderi europeni din domeniul transporturilor și turismului, scopul fiind acela de a a dezbate asupra potențialului de dezvoltare al Portului Constanța în contextul poziționării geografice avantajoase și a aderării României la spațiul Schengen.

Calea Europeană a transmis live intergral conferința care poate fi urmărită și aici:

“În deschiderea conferinței am mulțumit domnului Ministru al Transporturilor, Lucian Șova, pentru acceptul de a participa la prima ediție a acestui eveniment și pentru sprijinul guvernamental pe care îl acordă în vederea dezvoltării portului și a infrastructurilor adiacente. De asemenea, am făcut apel la reprezentanții Comisiei Europene să sprijine, prin fonduri structurale și de coeziune, investiții majore în acest obiectiv care este de importanță majoră pentru sectorul transporturilor din Uniunea Europeană. În acest sens, am primit asigurări din partea reprezentanților Comisiei Europene cu privire la deplina lor disponibilitate de a sprijini, prin măsuri concrete, integrarea deplină a Portului Constanța în piața unică europeană”, a transmis eurodeputatul român.

Totodată, Claudia Țapardel a venit și cu soluții pentru creșterea potențialului de dezvoltare al Portului Constanța: “Am subliniat că este necesar să găsim la nivel european și național soluții adecvate pentru a maximiza potențialul economic al portului, având în vedere poziționarea sa geostrategică extrem de avantajoasă prin accesul direct la țările din Europa Centrală și de Est, dar și la cele din Asia de Est și Orientul Mijlociu. În acest sens, în calitate de reprezentant al României în Parlamentul European, dar și de membru al Comisiei TRAN, am întreprins, încă de la începutul mandatului meu, numeroase eforturi în vederea realizării acestui deziderat.”

“Mă bucur să constat că inițiativa mea s-a bucurat de o largă susținere în cadrul Comisiei TRAN a Parlamentului European. În acest sens, colegele mele, doamna Inés Ayala Sender și doamna Gesine Meissner, două dintre cele mai active membre a Comisiei #TRAN și care lucrează pe rapoarte extrem de dificile din domeniul transporturilor la nivel european, m-au asigurat de sprijinul lor deplin în ceea ce privește viitorul Portului Constanța. De asemenea, la finalul evenimentului, am ajuns la concluzia unanimă că trebuie întreprinse toate măsurile necesare – atât la nivel european, cât și național – ca Portul Constanța să devină un pilon de bază a economiei europene”, a conchis eurodeputatul.

