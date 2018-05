Eurodeputatul Claudia Țapardel (PSD, S&D) critică propunerea de includere a transporturilor sub incidența Directivei Detașării: Este o greșeala fundamentală și ar cauza falimentul mai multor companii

Europarlamentarul Claudia Țapardel (PSD, S&D) critică propunerea de includere a transporturilor sub incidența Directivei Detașării argumentând că va distorsiona piața de transport din UE și ar cauza falimentul mai multor companii, în special din Europa de Est. Eurodeputatul român a solicitat crearea unei Agenții Europene pentru Transportul Rutier pentru asigurarea unei piețe unice „cu adevărat europene”.

„În calitate de membru al Comisiei de Transporturi și Turism, dar și de reprezentant al României în Parlamentul European, am avut o intervenție în comisia TRAN cu privire la propunerea de includere a transporturilor sub incidenta Directivei Detașării. În acest sens, mi-am reiterat poziția fermă pe care am avut-o de-a lungul procesului dificil de negocieri și dezbateri aprinse cu celelalte grupuri politice, și anume că includerea transportului internațional sub incidența Directivei privind Detașarea Lucrătorilor este o greșeală fundamentală care va duce la distorsionarea pieței de transport din Uniunea Europeană. Aplicarea unei astfel de decizii ar duce la împovărarea administrativă și economică a firmelor din Est și ar cauza falimentul mai multor companii, deoarece transportatorii ar fi obligați să calculeze salariile și sporurile aferente fiecărui șofer în conformitate cu prevederile legale din fiecare țară în care acesta s-a aflat”, a transmis eurodeputatul român.

Potrivit Claudiei Țapardel, „adevărata problemă din sectorul transporturilor sunt companiile de tip căsuță poștală”. „Aceste firme, care își au adesea originea în statele membre din vest, se folosesc de diverse lacune legislative pentru a-și plăti angajații cu salarii din est, deși aceștia își desfășoară activitatea în vest, în țări în care costul traiului este mult mai ridicat decât în țările lor de origine”.

„În încheiere am susținut că în vederea rezolvării numeroaselor probleme cu care se confruntă sectorul transporturilor din Uniunea Europeană este necesară crearea unei Agenții Europene pentru Transportul Rutier. Consider că o astfel de instituție trebuie să aibă pârghiile necesare pentru a pune capăt măsurilor protecționiste impuse de anumite state membre și în aceleași timp să stopeze fenomenul așa numitelor firme de tip căsuță poștală care abuzează de libertățile europene. Odată cu eliminarea acestor firme ale căror angajați sunt deseori nevoiți să muncească în condiții extrem de precare, am asigura o piață unică cu adevărat europeană și competitivă”.

În acest moment, au loc discuții în cadrul Uniunii Europene privind necesitatea înăspririi regulilor europene. În timp ce Austria, Cehia și Slovacia au anunțat că fac front comun alături de Franța, Polonia a anunțat că se opune propunerilor de modificare a directivei întrucât „nu este în interesul cetățenilor”. Directiva pentru muncitorii detaşaţi le permite companiilor europene să trimită angajaţi în alte state UE cu contracte prin care sunt nevoite să garanteze numai salariul minim din ţara gazdă.

În cadrul unei conferinţe de presă comune susținută de președintele Klaus Iohannis cu preşedintele francez Emmanuel Macron în luna august a anului trecut, șeful statului a transmis că directiva europeană privind lucrătorii detaşaţi ar trebui îmbunătăţită, nemulţumirile venite atât din Est, cât şi din Vest în legătură cu acest subiect fiind legitime. ”Trebuie să vedem lucrurile aşa cum sunt: există, pe de o parte, o mare nemulţumire în Franţa, că sunt lucrători care, aparent, încearcă mai degrabă să eludeze sistemul decât să se încadreze în sistem. Pe de altă parte, putem să observăm că există foarte mulţi oameni în Europa de Est, de exemplu în România, care vor să lucreze în Franţa, în Germania, în Spania. Dacă situaţia este aşa, e foarte clar că trebuie să îmbunătăţim această directivă. Este important să vedem aceste nemulţumiri. Pe de o parte, în Europa de Vest, că vin muncitori şi nu sunt toţi declaraţi, pe de altă parte, dorinţa oamenilor din Est de a trăi mai bine. Şi una şi alta este legitimă”, a transmis Iohannis.

În acest context, Calea Europeană, a analizat datele puse la dispoziție de Uniune Europeană, iar la nivelul Uniunii sunt 234,2 milioane de persoane angajate, dintre care numai 2,05 milioane de cetățeni sunt lucrători detașați (0.9%). Dintre aceștia, doar 46.871 sunt români. Aceștia lucrează în țări precum Germania (17.623), Spania (7.030), Italia (6.515) și Franța (6.751). (mai multe detalii aici)

