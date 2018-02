Eurodeputatul Claudia Țapardel (PSD, S&D), organizatorul unei conferințe privind Pachetul pentru Mobilitate, la Bruxelles: Măsurile prezintă riscul de a afecta negativ sectorul transporturilor europene

Eurodeputatul Claudia Țapardel (PSD, S&D), membru în Comisia pentru Transport și Turism, organizează marți, la sediul Parlamentului European din Bruxelles, conferința „Pachetul pentru mobilitate – realizarea unui echilibru corect între drepturile lucrătorilor și competitivitatea companiilor”, în parteneriat cu Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) și Uniunea Internațională a Transportatorilor Rutieri (IRU), cu participarea a 11 asociații de profil din statele membre.

La eveniment au participat Boguslaw Liberadzki, Vice Președinte al PE, Pavel Telička, coordonatorul ALDE în Comisia TRAN și Vice Președinte al PE, Robert Zile, Coordonatorul ECR în Comisia TRAN, precum și pe numeroși alți colegi din Comisiile pentru Transporturi (TRAN) și Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale (EMPL), ”pentru o analiză a impactului măsurilor cu caracter social din primul Pachet de Mobilitate asupra pieței de transport rutier din Europa”, a transmis eurodeputatul român.

Potrivit eurodeputatului român, un dintre concluziile evenimentului a fost aceea că măsurile curpinse în Pachetul de Mobilitate ”prezintă riscul de a afecta negativ sectorul transporturilor europene”.

„Opinia generală în cadrul evenimentului – primul care îi aduce la aceeași masă pe transportatori și eurodeputați – a fost că măsurile cuprinse în primul Pachet de Mobilitate – publicat de Comisia Europeană în mai 2017 – în special cele care privesc reconfigurarea cadrului social și obligațiile transportatorilor, prezintă riscul de a afecta negativ sectorul transporturilor europene și să scoată cu totul de pe piață anumiți operatori. Rând pe rând, reprezentanții patronatelor, inclusiv din România, au sancționat propunerile Comisiei de a restricționa cabotajul și de a include transporturile sub Directiva detașării, două chestiuni considerate abuzive și nerealiste din perspectiva aplicabilității. Aceștia au insistat asupra faptului că Europa nu are nevoie de legi noi, ci de o mai bună aplicare a celor existente, altfel riscând să distorsionăm piața europeană de transport rutier”, a transmis europarlamentarul.

Claudia Țapardel a atras atenția că statele periferice precum România, Bulgaria sau Spania ar putea fi afectate și a pledat pentru un cadru legislativ european echitabil.

„În calitate de membru în Comisia TRAN și de reprezentant al României la Bruxelles, consider că abordarea anumitor state membre în negocierile care au loc în acest moment în Parlament și în Consiliu este incorectă și lipsită de fairplay. Nu mi se pare onest să vorbim despre consolidarea pieței unice în termeni abstracți când ceea ce facem ca legislatori ridică în mod evident bariere în calea liberei circulații a mărfurilor și a forței de muncă. Totodată, am transmis că nu putem ignora nici faptul că vor fi afectate în mod disproporționat statele periferice, cum este cazul României, Poloniei, Bulgariei, Spaniei sau Irlandei, și mă bucur că acest lucru a fost remarcat de toți participanții la acest eveniment. Dacă vrem cu adevărat să creăm un cadru legislativ european și echitabil pentru toți participanții de pe piață, atunci trebuie să ajungem la un echilibru între drepturile angajaților și cele ale transportatorilor, luând în calcul și interesele consumatorului european. Nu în ultimul rând, acest nou cadru va trebui să pună capăt practicilor informale răspândite prin care companiilor din est li se oferă tarife sub cele de care se bucură cele din vest, deși prestează același tip de servicii”, a punctat eurodeputatul român.

Calea Europeană a transmis LIVE evenimentul:

.