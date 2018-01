Eurodeputatul Claudia Țapardel (PSD, S&D): Voi milita ca în 2018, Anul European al Patrimoniului Cultural, Comisia Europeană să acorde o atenție deosebită României

Eurodeputatul Claudia Țapardel (PSD, S&D), co-președinte al Intergrupului pentru Turism și Patrimoniu Cultural din Parlamentul European, susține că 2018, Anul European al Patrimoniului Cultural, va oferi fiecărei regiuni europene posibilitate de a-și promova cultura și valorile, iar în acest context România își poate valorifica bogatul patrimoniu cultural.

”Începe un an de importanță majoră pentru industria turismului – Anul European al Patrimoniului Cultural, o inițiativă UE care va oferi fiecărei regiuni europene posibilitatea de a-și promova propriul specific cultural și va contribui la sensibilizarea opiniei publice cu privire la istoria și la valorile noastre comune”, scrie eurodeputatul pe pagina sa de Facebook.

Eurodeputatul social-democrat atrage atenția și asupra faptului că acest an va aduce un număr semnificativ de evenimente, campanii și festivități în întreaga Europă.

”În calitate de Co-președinte al Intergrupului pentru Turism și Patrimoniu Cultural din Parlamentul European, am luptat încă de la începutul mandatului meu pentru desemnarea acestui an, mizând pe legătura incontestabilă dintre turism și cultură. De aceea, sunt extrem de bucuroasă că instituțiile europene au înțeles importanța turismului atât la economia europeană, cât și la prezervarea elementelor de patrimoniu. Acest an va aduce un număr semnificativ de evenimente, campanii și festivități în întreaga Europă, menite să pună accentul nu doar pe valoarea pe care cultura o aduce societății, dar și pe rolul pe care aceasta îl are în consolidarea identității europene”, a spus aceasta.

Totodată, Țapardel promite să insiste pentru ca României să îi fie acordată o atenție deosebite în planul de acțiuni al Comisiei Europene pentru acest an.

”Convingerea mea este că și România poate avea un aport semnificativ la Anul European. Țara noastră poate valorifica patrimoniul său cultural bogat și universal, reprezentat de opera artiștilor precum George Enescu sau Constantin Brâncuși, și voi milita pentru ca Planul de Acțiuni al Comisiei Europene să acorde o atenție deosebită României”, conchide aceasta.

