Eurodeputatul Cristian Bușoi (PNL, PPE), după publicarea eurobarometrului de către Parlamentul European: Avem ocazia să ne facem și mai mult auziți ca cetățeni europeni în 2019

Avem ocazia să ne facem și mai mult auziți ca cetățeni europeni în 2019, a precizat europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL, PPE) în cadrul unui mesaj transmis pentru Calea Europeană, în contextul în care Parlamentul European a făcut ieri public cel mai recent sondaj Eurobarometru care arată că 59% dintre români sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană este un lucru bun, o creştere importantă de 11 puncte procentuale faţă de nivelul de 48% înregistrat în Octombrie 2017.

”Încrederea românilor în UE este peste încrederea la nivelul UE, 71% dintre români, cu 67% încredere încredere între cetățenii europeni. Este important ca PNL să vină cu un proiect pentru președinția UE și să-i implicăm pe români în acest proiect. Politica de la noi creează agende fase, prioritățile le stabilesc românii și una dintre prioritățile românilor este locul lor în UE ca cetățeni europeni. Avem ocazia să ne facem și mai mult auziți ca cetățeni europeni în 2019. Nu trebuie să ratăm asta indiferent de dezinteresul guvernului PSD”, a transmis Bușoi.

Cu un an înaintea alegerilor europene din 2019, cel mai recent sondaj Eurobarometru al Parlamentului European arată o creștere a sprijinului cetățenilor faţă de Uniunea Europeană.

Românii sunt printre cei mai optimişti în privinţa viitorului UE, 52% considerând că lucrurile merg în direcţia bună în UE iar aproape 60% sunt de părere că apartenenţa României la UE este un lucru bun, o creștere cu 11 puncte procentuale față de anul anterior.

Cel mai recent sondaj Eurobarometru arată că 67% dintre europeni (comparativ cu 64% în Octombrie 2017, în cadrul studiului Eurobarometru anterior), respectiv 71% dintre români (61% în Octombrie 2017) consideră că ţara lor a beneficiat de pe urma calității de membră a UE. Nivelul de 67% este unul record în ultimii 35 de ani. Studiul a fost efectuat în perioada 11-22.04, prin metoda interviu faţă în faţă, pe un eşantion de 27601 persoane la nivel european (1038 în România).

Indicatorul care măsoară sprijinul cetățenilor pentru apartenenţa ţării lor la UE a fost în mod constant la un nivel înalt de-a lungul timpului. În 2018, acest nivel se consolidează, 60% dintre cetăţenii UE (faţă de 57% în Octombrie 2017) considerând că apartenenţa ţării lor la UE este un lucru bun. 59% dintre români sunt de părere că apartenenţa României la UE este un lucru bun, o creştere importantă de 11 puncte procentuale faţă de nivelul de 48% înregistrat în Octombrie 2017.

Românii sunt printre cei mai optimişti în privinţa viitorului UE, 52% (faţă de 38% în Octombrie 2017) considerând că lucrurile merg în direcţia bună în UE, în timp ce media europeană este de 32% (31% în Octombrie 2017). 48% dintre europeni (47% în Octombrie 2017), respectiv 43% dintre români (42% în Octombrie 2017) cred că vocea lor contează la nivelul UE.

32% dintre europeni, respectiv 43% dintre români au identificat corect anul 2019 ca an de desfăşurare a viitoarelor alegeri europene, în timp ce 50% (55% în România ) se declară interesaţi de acestea. Respondenții la nivel UE văd procesul Spitzenkandidaten (candidaţi cap de listă pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene) drept un element important pentru viaţa democratică a Uniunii Europene. Aproape jumătate dintre europeni (49%, UE 27 – fără Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord) şi 55% dintre români spun că acest proces i-ar încuraja să meargă la vot la următoarele alegeri europene. În plus, o largă majoritate (70% în UE 27 şi 55% în România) consideră că acest proces are sens doar dacă este însoţit de o dezbatere reală pe teme europene, inclusiv despre viitorul UE.