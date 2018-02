Eurodeputatul Daniel Buda: Statele membre nu ar trebui să îngreuneze accesarea fondurilor europene prin impunerea unor condiționalități suplimentare

Daniel Buda, europarlamentar PNL, PPE, susține ca zonele rurale să fie mai mult luate în considerare în cadrul proiectelor derulate prin intermediul politicii de coeziune.

“Nu cred că putem vorbi despre o dezvoltare eficientă a spațiului rural fără conectivitatea cu orașele sau cu zonele urbane. Când vorbim de orașe trebuie să ne referim și la zonele metropolitane și la capacitatea acestora de dezvoltare, la universități, la investiții. Trebuie să privim ca un tot unitar dacă dorim să fim eficienți. Nici în România, din păcate, nu se folosește extrem de mult sinergia fondurilor pentru spațiul rural și zona urbană”, a declarat eurodeputatul în cadrul ședinței Comisiei de Dezvoltare Regională a Parlamentului European.

Mai mult, acesta a pus accentul pe simplificarea procedurilor accesării fondurilor de coeziune, subliinind că s-au făcut prea puțin pași în această direcție.

“Legat de simplificare, de când am participat la prima ședință a Comisiei de Dezvoltare Regională, acum 3 ani și jumătate, am auzit vorbindu-se despre simplificare însă pașii făcuți sunt insuficienți în această zonă. De ce nu există posibilitatea de la nivelul Comisiei Europene ca statele membre să nu mai poată adăuga condiționalități în plus? Dacă de la Bruxelles sunt 3 condaționalități impuse, Guvernul național vine cu încă 20-30. Avem un imobilism inacceptabil legat de evaluare. Am contact periodic cu primarii din România și aceștia se plâng că evaluarea unui proiect durează 7-8 luni de zile. Cum să implementezi un proiect dacă durează atât de mult evaluarea?”

