Eurodeputatul Emilian Pavel (PSD, S&D) avertizează: Dacă se va prezenta în Parlamentul European, fondatorul Facebook nu va avea o viață așa de ușoară ca în Congresul SUA

În cazul în care fondatorul Facebook va oferi explicații în Parlamentul European cu privire la utilizarea datelor personale, acesta nu va avea parte o audiere la fel ca în Congresul american, avertizează eurodeputatul Emilian Pavel (PSD, S&D), ca urmare a unor informații apărute în mass media europeană cu privire la faptul că Facebook și Parlamentul European se apropie de un acord privind prezența lui Mark Zuckerberg în legislativul european, deși fondatorul rețelei de socializare a precizat că se va prezenta cu ”anumite condiții”.

”E bine că vine, ar fi bine sa vină mai bine pregatit și să dea răspunsuri concrete. Până în acest moment compania Facebook nu a răspuns dacă și câte companii au folosit datele lor pe modelul Cambridge Analytica și ce se va intampla cu aceste date după intrarea in vigoare a GDPR”, a declarat Pavel pentru CaleaEuropeana.ro.

Pe de altă parte, în eventualitatea în care acesta va da curs invitației, Mark Zuckerberg o va face într-o sesiune comună a comisiilor parlamentare, deoarece sesiunile plenare ale Parlamentului sunt rezervate șefilor de stat sau liderilor internaționali și nu oamenilor de afaceri.

”Este benefica o schimbare a formatului clasic al audierilor din PE, dar nu consider oportuna o schimbare bazata pe “doleantele” lui Mark Zuckerberg”, a criticat Emilian Pavel.

Eurodeputatul român a avertizat asupra faptului că audierea nu va fi una ușoară.

”Facebook a anuntat utilizatorii ce aplicatii au folosit sau inca folosesc datele lor personale, dupa scandal, dar totodata mentioneaza in anunt ca pentru modul in care au fost folosite datele, utilizatorii trebuie sa se indrepte catre acele companii. Sunt doar cateva aspecte legate de acest subiect. Daca vine fara raspunsuri in Parlament, vine degeaba. In Parlament nu va avea o viata atat de usoara ca in Congresul sau in Senatul American”, a completat acesta.

Emilian Pavel a făcut trimitere și la competiția politică din Parlamentul European, considerând că Partidul Popular European aplică o abordare demagogică.

”Din punct de vedere politic, pot spune ca PPE se pozitioneaza puternic pe un subiect care nu a fost niciodata prioritar pentru aceasta grupare. PPE a luptat mereu pentru un GDPR mai slab din punct de vedere al protejarii datelor, mai mult decat atat, a votat impotriva e-Privacy, un dosar extrem de important din acest lunct de vedere. Pot numi aceasta abordare a presedintelui PE, Tajani si a liderilor PPE, una demagogica. Faptul ca se anunta “pe surse” pe Twitter aceasta vizită arată neprofesionalismul cabinetului Președintelui PE”, a conchis eurodeputatul.

Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, i-a solicitat fondatorului Facebook să vină în Parlamentul European pentru a oferi explicații cu privire la scandalul în care compania Cambridge Analytica este acuzată că a utilizat fără un acord prealabil datele personale a 87 de milioane de profiluri Facebook pentru analize politice – inclusiv pentru campania electorală din 2016 a președintelui Donald Trump. 2.7 milioane de utilizatori europeni au fost afectați în urma acestui scandal.

