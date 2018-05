Eurodeputatul Emilian Pavel (PSD, S&D): “În România europeană, românii pot și realizează multe lucruri bune”

Europarlamentarul Emilian Pavel (PSD, S&D) s-a aflat astăzi în Alba Iulia acolo unde a avut loc recepția de Ziua Europei organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în România și de primăria municiupiul Alba-Iulia.

“În România europeană, românii pot și realizează multe lucruri bune, că mai avem destule de făcut, dar că țara noastră merge în direcția cea bună”, a transmis europarlamentarul român.

Reprezentanța Comisiei Europene în România alături de Primăria Municipiului Alba-Iulia organizează la Alba Iulia, în capitala Marii Uniri, o serie de evenimente în perioada 10-11 mai. Acestea includ o reconstituire a unui eveniment istoric, o competiție sportivă și, nu în ultimul rând, un dialog cu cetățenii asupra viitorului Europei.

Seria evenimentelor da debutat, în data de 10 mai, orele 17.00, cu o demonstrație de reconstituire a unui eveniment istoric, în centrul orașului, organizată de Primăria municipiului Alba Iulia.

Pe 11 mai, începând cu ora 12.00, se va organiza cea de-a cincea ediție a Crosului Europei, o competiție sportivă pentru amatori, ce se va desfășura în zona Catedralei Încoronării. Ziua se va încheia cu un dialog cu cetățenii, găzduit de Angela Cristea, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, și de Victor Negrescu, ministrul-delegat pentru afaceri europene. Dialogul se va desfășura la Principia – Castrul Roman Apulum, în piața Cetății, începând cu orele 17.00.

Dialogul de la Alba Iulia este cel de-al doilea eveniment sub egida Citizens’ Dialogues organizat în România în acest an, după evenimentul co-organizat de Comitetul European al Regiunilor și Comisia Europeană, în parteneriat cu CaleaEuropeana.ro, la Bacău la data de 18 aprilie. Totodată, evenimentul are loc la două zile distanță după ce Ministerul Afacerilor Externe și Institutul European din România au lansat, cu prilejul Zilei Europei, consultările cetățenești privind viitorul Uniunii Europene”.

–