Eurodeputatul Emilian Pavel (PSD, S&D) reacționează la criticile președintelui Klaus Iohannis la adresa Guvernului: “Cifrele de la Comisia Europeană sau de la FMI îl contrazic”

Europarlamentarul Emilian Pavel este numulțumit de criticile adresate de președintele Klaus Iohannis guvernării, precizând că cifrele Comisiei Europene și al FMI îl contrazic, România fiind un stat mult mai stabil și care atrage investiții, iar asta se vede în traiul românilor. Redăm mai jos comunicatul de presă al eurodeputatului român:

“România anului 2018 nu are în fruntea ei un președinte.

Un om incapabil în esența lui să contribuie efectiv la nimic și cu nimic, dar care – ca întotdeauna în astfel de cazuri, aruncă sfaturi și păreri cu aer de autoritate și de persoană care s-ar pricepe. Cine nici nu știe, nici nu face, îi învață pe ceilalți ce ar trebui făcut și cum ar trebui să conducă.

Aceasta este definiția domnului Klaus Iohannis în acest moment. Un incompetent fără proiect, fără idei și fără nimic de oferit românilor în afară de platitudini și minciuni.

Klaus Iohannis este un mare pericol pentru români și pentru România. Un om care manipulează date, un om care pare că vrea să alunge românii din România, este ca un nebun care strigă că barca se scufundă când de fapt, în realitate, vântul tocmai a început să sufle și barca se mișcă, alături de toți oamenii din ea, în direcția bună. Din acest motiv Klaus Iohannis trebuie să plece!

Ce să îi spui unuia ca și Klaus Iohannis? Că toate cifrele de la Comisia Europeană sau de la Fondul Monetar Internațional îi contrazic minciunile? Eu îi cer președintelui să deschidă ochii și să nu ne mai mintă. Și să plece de grabă acasă.

Românii chiar muncesc și chiar obțin rezultate. Țara se mișcă vizibil într-o direcție bună. Aproape peste tot vezi hale de producție ridicând-se. România atrage investitori și creează locuri noi de muncă în fiecare zi. Drumurile sunt pline de camioane care duc marfă către export.

Și da, mai avem enorm de multe lucruri de făcut, inclusiv drumuri. Dar avem o coaliție de guvernare, cu un proiect clar, care s-a apucat de doi ani de muncă și a obținut și va obține rezultate reale pentru români. Nu povești, ca și Klaus Iohannis.

Să descrii România de azi ca o țară în care pare că nu mai e nimic de făcut decât să stingem becul și să plecăm e un act murdar, iresponsabil și mincinos. Și exact asta face Klaus Iohannis.

România reală, cu toate problemele ei – așa cum orice țară le are, este casa noastră a tuturor, indiferent pe cine am votat sau vom vota. România este o țară care are multe de făcut, dar și o coaliție de guvernare care le face. România este o țară în care merită să rămâi sau să te întorci tocmai pentru că sunt atâtea oportunități, atâtea idei noi care pot fi puse în practică.

Nu românii trebuie să plece din România, ci Klaus Iohannis trebuie să plece de la Cotroceni, așa cum o face extrem de des. Doar că de data aceasta ar trebui să nu se mai întoarcă.”

Preşedintele Klaus Iohannis a criticat luni în termeni duri programul de guvernare al PSD și a cerut, din nou, demisia „imperioasă” a premierului Viorica Dăncilă.

„Este din ce în ce mai vizibil că Dragnea și ai lui nu au nicio soluție pentru o guvernare bună și eficientă”, a spus șeful statului.

“PSD a propus românilor pe de o parte, scăderea taxelor şi impozitelor, o acţiune începută acum doi ani cu scăderea TVA – pe de altă parte au propus o creştere puternică a cheltuielilor bugetare pentru salarii, pensii, drumuri au spus ei, autostrăzi, şcoli au spus ei. Această abordare a produs surprindere. Este vorba de un fel de magie economică care a fost propusă de PSD. Trebuie să vedem cât va ţine această iluzie creată de PSD. În privinţa creşterilor salariale, a reuşit o contraperformanţă rară – până şi cei cărora le-au crescut salariile sunt nemulţumiţi. Nu vedem nici drumuri, nici autostrăzi, nici şcoli, nici spitale“, a spus Klaus Iohannis.

Citiți și Europarlamentarul Răzvan Popa (PSD, S&D): Nu este corect pentru niciun președinte să dezinformeze cu privire la evoluțiile economice ale propriei țări

–