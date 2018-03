Eurodeputatul Emilian Pavel (PSD, S&D): Reprezentanții Facebook și Cambridge Analytica trebuie să dea explicații cu privire la folosirea fără acord a datelor a 50 de milioane de utilizatori în scopuri electorale

Emilian Pavel, europarlamentar PSD, S&D, este de părere că reprezentanții Facebook și Cambridge Analytica trebuie să dea explicații cu privire la folosirea fără acord a datelor a 50 de milioane de utilizatori ai rețelei de socializare în scopuri electorale.

“Mă număr printre deputații europeni care cer reprezentanților Facebook și Cambridge Analytica să vină în Parlamentul European și să dea explicații clare cu privire la relatările presei internaționale din ultimele zile”, a precizat eurodeputatul.

Sunt conștient de faptul că orice acțiune a unei persoane pe o rețea socială este făcută de o manieră voluntară, iar oamenii au responsabilitatea faptelor lor, dar în același timp cei mai mulți dintre noi acționăm cu bună credință și așteptăm reciprocitate din partea oricărei companii care lucrează cu datele noastre.

El le-a cerut reprezentanților Facebook să dea explicații în legislativul european pentru a clarifica situația: “Mai mult, în Europa, avem reglementări clare în acest sens. Dacă este adevărat că datele a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook, americani și britanici, în special au fost colectate fără permisiunea oamenilor, sub pretextul unor cercetări academice, am avea de a face cu cel mai mare astfel de furt din istorie! Este obligatoriu ca aceste două companii să vină în Parlament, să de explicații, după care vom putea acționa de urgență în interesul cetățenilor noștri.”

Conform unei anchete realizate de New York Times şi The Observer, ediţia de duminică a cotidianului britanic The Guardian, firma de analiză de date Cambridge Analytica a obţinut acces inadecvat la datele a peste 50 de milioane de utilizatori de Facebook, servindu-se de ele pentru a dezvolta un soft care să permită previzionarea şi influenţarea votului alegătorilor în favoarea candidatului Donald Trump, pentru pentru care firma a lucrat în campania din 2016.

Cambridge Analytica, filiala americană a firmei britanice de marketing SCL, a furnizat, pentru campania pro-Brexit Leave.EU, soluţii de culegere de date şi de ţintire a audienţei.

Compania a fost finanţată cu 15 milioane de dolari de Robert Mercer, un om de afaceri american ce a făcut avere din fonduri de investiţii şi este unul din principalii donatori ai Partidului Republican.