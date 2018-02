Eurodeputatul Norica Nicolai (ALDE) organizează la Parlamentul European o dezbatere privind noile terapii în domeniul hemofiliei (LIVE pe CaleaEuropeana.ro, 27 februarie, ora 15:00

Eurodeputatul Norica Nicolai (ALDE) găzduiește marți, 27 februarie, la Parlamentul European din Bruxelles o masă rotundă privind noile terapii în domeniul hemofiliei, un eveniment organizat împreună cu Consorțiul European privind Hemofilia și sprijinit de eurodeputatul Cristian Bușoi (PNL, PPE).

Evenimentul intitulat ”Roundtable on Economics and Access, Health care Systems and Novel Therapies” va fi transmis LIVE pe CaleaEuropeana.ro de la ora 15:00.

”Mai multe terapii noi în domeniul hemofiliei se află în prezent în linia de producție a companiilor, iar obiectivul nostru prin acest eveniment va fi să răspundem provocărilor cu care se confruntă pacienții în obținerea acestor tratamente de salvare. În timp ce Comisia Europeană și Agenția Europeană pentru Medicamente lucrează în prezent pentru actualizarea produselor medicamentoase terapeutice avansate, noi considerăm că este timpul să elaborăm acest subiect”, a declarat, în acest context, eurodeputatul Norica Nicolai.

Evenimentul va fi organizat cu sprijinul eurodeputaților Cristian Bușoi (PNL, PPE), Miroslav Mikolasik (PPE) și Nessa Childers (S&D).

.