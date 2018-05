Eurodeputatul Ramona Mănescu (PPE), membru al delegației Comitetului de Cooperare Parlamentare UE-Azerbaijan, întrevedere cu oficialii azeri

Europarlamentarul Ramona Mănescu (PPE), va participa zilele acestea la delegația Comitetului de Cooperare Parlamentare UE-Azerbaijan, conform unui comunicat de presă.

Programul europarlamentarului român inlcude întâlniri cu președintele Azerbaijanului, Ilham Alyiev, președintele legislativului azer, Ogtay Asadov, ministrul de externe, Elmar Mammadyarov, ministrul economiei, Parviz Shahabazov și președintele Comisiei de Afaceri Externe a legislativului, Samad Seyidov.

Deputatul european a precizat că în viitor vor avea loc negocieri pentru un acord extins dintre UE și Azerbaijan: “Vor avea loc si doua sesiuni de lucru ale Comitetului de Cooperare Parlamentara EU-Azerbaijan. Azerbaijanul este un partener important al Uniunii Europene in regiunea Caucaz ului si un element cheie al politicilor europene de securitate energetica, fiind parte atat a Politicii de Vecinatate cat si in Parteneriatul Estic. Relatiile EU-Azerbaijan sunt guvernate de Acordul de Parteneriat si Cooperare din 1999, iar in viitor se prevede un nou Acord, mai extins.”

–