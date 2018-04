Eurodeputatul Răzvan Popa (PSD, S&D): Încrederea Guvernului este acordată de Parlament, nu de președinte

Eurodeputatul PSD Răzvan Popa transmite, într-un comunicat remis presei, că încrederea Guvernului este acordată de Parlament și acuză faptul că președintele Klaus Iohannis a intrat în campanie pentru alegerile din 2019, motiv pentru care declanșează războaie artificiale și dăunătoare pentru interesul general.

„Președintele Iohannis a declarat astăzi explicit în conferința de presă că avea de gând să iasă oricum în fața presei. Cu alte cuvinte, se pregătise să solicite demisia premierului, fără nicio justificare, ceea ce este incorect si ignoră rezultatul votului românilor.

Un om politic responsabil nu trebuie sa declanșeze războaie artificiale. Klaus Iohannis a intrat în campania electorală pentru al doilea mandat, dar asta nu scuză acest tip de abordare.

Îi solicit președintelui să își revizuiască atitudinea. Mai este mult până la alegerile prezidențiale. România nu poate trăi de acum încolo în conflict politic pentru că așa vrea președintele Iohannis. Interesul național este mai important decât realegerea sa. Cred ca presedintele se discrediteaza in aceste zile si nu actioneaza asa cum ii face cinste unui sef de stat european. In anul in care Romania sarbatoreste Centenarul Marii Uniri si in care tara noastra se pregateste de preluarea presedintiei CE, seful statului da dovada ca e ghidat de propriul orgoliu politic si nu de interesele tarii pe care o reprezinta”, a susținut Răzvan Popa.

Președintele Klaus Iohannis i-a cerut vineri demisia prim-ministrului Viorica Dăncilă după ce șefa guvernului și-a anulat prezența la o întâlnire la Palatul Cotroceni. Joi, şeful statului preciza că vineri urma să aibă o întrevedere cu premierul Viorica Dăncilă pe tema armonizării politicilor BNR cu politicile fiscale guvernamentale.

„Doamna Dăncilă a preferat să executele ordinele de la partid. Eu retrag încrederea doamnei Dăncilă. Doamna Dăncilă nu face față poziției de prim-ministru al Romaniei și transformă guvernul într-o vulnerabilitate pentru România, de aceea solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcția de prim-ministru al României”, a spus președintele într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni.

Viorica Dăncilă era așteptată, astăzi, la Palatul Cotroceni pentru discuţii cu preşedintele Klaus Iohannis. Invitaţia a fost lansată acum două zile, când tema propusă de şeful statului era un eventual conflict între Guvern şi BNR. Președintele s-a întâlnit miercuri cu guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, şi cu prim-viceguvernatorul Florin Georgescu. În urma discuțiilor, președintele a afirmat, într-un comunicat de presă, că independenţa BNR în deciziile de politică monetară este esenţială.

