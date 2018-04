Eurodeputatul Răzvan Popa (PSD,S&D), mesaj de la „Primăvara românească la Bruxelles”: E sărbătoarea românilor în inima Europei într-un an extrem de important

Eurodeputatul PSD, S&D, co-organizatorul evenimentului „Primăvara românească la Bruxelles”, îi îndeamnă pe românii de pretutindeni să se bucure de lucrurile cu care țara noastră se mândrește.

Transmitem mesajul integral al deputatului european:

„Bun găsit vă spun astăzi de la Primăvara românească la Bruxelles, o sărbătoare pentru numeroasa comunitate de români din capitala Belgiei. Astăzi ne bucurăm împreună de tot ce avem noi mai frumos: de graiul dulce românesc, de tradițiile noastre, de portul și dansul românesc. E sărbătoarea românilor în inima Europei, într-un an extrem de important când în țara noastră celebrăm Centenarul Marii Unirii. Să ne dăm mână cu mâna cei cu inima română, să le împărtășim străinilor valorile și tradițiile noastre.

Mulțumesc pentru prezență artizanilor și artiștilor veniți din țară, organizatorilor și vouă, acestei comunități frumoase de români aflați în Belgia și la Bruxelles, o comunitate extrem de importantă. Mă bucur să am ocazia și sunt onorat să susțin acest eveniment alături de Arthis Casa de Cultură Belgo Română.

Pentru că eu sunt născut și crescut în Brașov, la această ediție, am ales să aducem tot ce avem mai frumos la noi acasă, din Brașov, din inima României, și să promovăm aici, în inima Europei. Vă invit să ne bucurăm împreună de această zi, să le arătăm tuturor ce înseamnă suflarea românească și ce avem noi mai sfânt.”

Arthis – Casa de Cultură Belgo-Română organizează astăzi cea de-a 13-a ediție a evenimentului „Primavara românească la Bruxelles”, cel mai mare festival al comunității române din Belgia.

Potrivit organizatorilor, pe scena festivalului vor fi prezenţi artişti din judeţul Brasov, alături de Grupul folcloric Zamfira, cât şi de artişti celebri din mai multe regiuni ale României: Cătălin Maximiuc, Liliana Oncioiu, Mariana Stănescu, Brândusa Covalciuc Ciobanu, Ioan Cristian Taran, Gheorghe Sorea şi Ioana State. Reprezentanţii României la concursul Eurovision 2017, Ilinca şi Alex Florea, vor fi de asemenea prezenţi în cadrul acestui eveniment.

