Eurodeputatul Siegfried Mureșan: Comisia Europeană mi-a dat asigurări că noul cumpărător al ArcelorMittal Galați nu închide combinatul

Comisia Europeană a răspuns miercuri la o interpelare scrisă a eurodeputatului Siegfried Mureșan (PPE, PNL) în care spune că se va asigura că noul cumpărător al ArcelorMittal Galați nu va închide combinatul siderurgic, informează un comunicat remis CaleaEuropeana.ro.

„După ce compania ArcelorMittal și-a anunțat intenția de a vinde combinatul siderurgic din Galați, am adresat o interpelare scrisă în data de 17 mai Comisiei Europene cu privire la această tranzacție. Am întrebat atunci Comisia ce poate face astfel încât să nu aibă loc restructurări ale activității combinatului care să ducă la pierderi de locuri de muncă sau chiar la închiderea fabricii. Astăzi am primit un răspuns oficial din partea Comisiei Europene, semnat de comisarul european pentru Competiție, Margrethe Vestager, în care spune că se va asigura că noul cumpărător este capabil să continue funcționarea combinatului pe termen lung și că vânzarea către un cumpărător care ar avea în vedere închiderea fabricii nu este o soluție acceptabilă. În plus, ca urmare a stimulentelor financiare pe care ArcelorMittal ar urma să le acorde viitorului cumpărător, sunt încrezător nu doar că nu se vor pierde locuri de muncă, ci că ar putea fi create unele noi”, a declarat astăzi eurodeputatul Siegfried Mureșan după primirea răspunsului din partea Comisiei.

Răspunsul oficial al comisarului european pentru Competiție, Margrethe Vestager, în numele Comisiei Europene:

„Ca parte a angajamentelor asumate, ArcelorMittal nu trebuie să închidă activele de producție, ci mai degrabă să le vândă unui/unor nou/noi cumpărător(i), care dispun(e) de expertiza necesară și de stimulente pentru a continua să le exploateze în calitate de concurent viabil pentru ArcelorMittal.

În ceea ce privește procedura, ArcelorMittal are responsabilitatea de a face o propunere oficială privind un cumpărător. Totodată, procedura prevede că, în acest caz, Comisia trebuie să aprobe cumpărătorul pe care ArcelorMittal îl propune. Astfel, Comisia este în măsură să se asigure că acest cumpărător îndeplinește o serie de criterii predefinite, menite să garanteze că dispune de stimulente adecvate pentru a continua funcționarea combinatului. Cumpărătorul va trebui să demonstreze Comisiei că dispune de capacitate și stimulente pentru a exploata combinatul pe termen lung. Cu alte cuvinte, vânzarea combinatului către un cumpărător care ar avea în vedere închiderea sa nu ar fi o soluție acceptabilă.

Ca parte a angajamentului, ArcelorMittal a convenit, de asemenea, să rezerve pentru cumpărător resurse financiare substanțiale, care nu pot fi utilizate decât pentru finanțarea noilor investiții în combinatul de la Galați. ArcelorMittal s-a angajat să plaseze suma în contul de garanție, în beneficiul noului cumpărător. Cumpărătorul va alege ce investiții va face. Cu toate acestea, noul cumpărător va putea accesa această sumă numai pentru investiții privind extinderea producției de la Galați.

Deciziile de investiții specifice vor fi luate în cele din urmă de către noul cumpărător, însă ArcelorMittal este obligat din punct de vedere juridic să pună la dispoziție această sumă. Pe baza testului său de piață privind angajamentele propuse, Comisia consideră că această sumă va oferi un stimulent suficient pentru ca viitorul cumpărător să investească în combinat.”

.