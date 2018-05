Europarlamentarul Claudia Țapardel (PSD, S&D): Comisarul european pentru Transporturi Violeta Bulc oferă sprijin în rezolvarea diferendului dintre România și Bulgaria ce ține de dragarea Dunării

Eurodeputatul Claudia Țapardel (PSD, S&D) a primit un răspuns oficial din partea comisarului european pentru Transporturi Violeta Bulc cu privire la neefectuarea dragajului părții navigabile a Dunării dintre România și Bulgaria. Oficialul european i-a transmis asigurări europarlamentarului român că autoritățile bulgare își vor îndeplini obligația de a asigura activitatea de dragare pe Dunăre. „În acest sens, autoritățile bulgare au încheiat un contract pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire a contractului”, explică eurodeputatul.

Mesajul eurodeputatul Claudia Țapardel (PSD, S&D):

„În calitate de reprezentant al României în Parlamentul European, dar și de membru al Comisiei de Transporturi și Turism, am transmis în luna martie o scrisoare deschisă cosemnată de mai mulți eurodeputați din diverse grupuri politice adresată Președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Comisarului European pentru Transport, Violeta Bulc și Președintelui #TRAN din Parlamentul European, Karima Delli, cu privire la neefectuarea dragajului de-a lungul părții navigabile a Dunării dintre România și Bulgaria. În acest sens, am susținut că lipsa disponibilității de colaborare din partea bulgară în vederea remedierii acestei situații are consecințe grave asupra întregului sistem de transport european și a economiilor statelor membre.



De asemenea, în vederea găsirii unei soluții cât mai rapide, am avut întâlniri bilaterale la nivel înalt cu Comisarul European pentru Transporturi, Violeta Bulc și Comisarul European pentru Politici Regionale și Urbane, Corina Crețu. În cadrul acestor întrevederi am convenit să găsim împreună o rezolvare rapidă a unei chestiuni ce trenează de foarte mult timp și care are consecințe nefaste asupra sectorului transporturilor și turismului din țara noastră.

În urma numeroaselor eforturi pe care le-am depus, am primit din partea Violetei Bulc un răspuns oficial la scrisoarea deschisă pe care i-am adresat-o, prin care mă asigură că autoritățile bulgare își vor îndeplini obligația de a asigura activitatea de dragare pe Dunăre. În acest sens, autoritățile bulgare au încheiat un contract pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire a contractului.

Mă bucur să constat că eforturile mele au contribuit decisiv la rezolvarea unui neajuns care avea consecințe negative asupra economiei țării noastre și implicit, a Uniunii Europene”.

Răspunsul comisarului european pentru Transporturi Violeta Bulc:

.