Europarlamentarul Claudia Țapardel (PSD, S&D): Dezvoltarea unui turism sustenabil nu mai poate rămâne doar o opțiune, ci devine o necesitate în sine

Europarlamentarul Claudia Țapardel (PSD, S&D) a transmis un mesaj în cadrul conferinței „Proyectando El Futuro. Nuevo Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2015 (Proiecții pentru viitor. Noul Plan General pentru Turism Sustenabil al Andaluciei 2015)”, ce a avut loc în Spania. „Dezvoltarea unui turism sustenabil nu mai poate rămâne doar o opțiune, ci devine o necesitate în sine, în fața tuturor provocărilor generate de schimbările climatice”, a ținut să puncteze eurodeputatul român. Europa se confruntă cu suprasaturarea destinațiilor turistice, fapt care generează efecte negative asupra mediului înconjurător, a mai atras atenția Țapardel.

VIDEO:

Mesajul eurodeputatului român:

„Ieri, a avut loc în Malaga, Spania, conferința Proyectando El Futuro. Nuevo Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2015 (Proiecții pentru viitor. Noul Plan General pentru Turism Sustenabil al Andaluciei 2015), prilej cu care am transmit un mesaj video înregistrat, prin care am dorit să punctez câteva aspecte cheie ce țin de dezvoltarea turismului european.

Am dorit în primul rând să felicit Consiliul Regional Andalucia pentru toate eforturile și demersurile întreprinse în dezvoltarea turismului, ale căror rezultate concrete se observă în proiectele inițiate, precum Andalucia, Tus Raices. De asemenea, am transmis mulțumiri pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o încă de la începutul mandatului meu în ceea ce privește activitățile ce țin de dezvoltarea industriei turismului.

Un mesaj foarte important pe care am dorit să îl transmit este faptul că dezvoltarea unui turism sustenabil nu mai poate rămâne doar o opțiune, ci devine o necesitate în sine, în fața tuturor provocărilor generate de schimbările climatice. Mai mult decât atât, Europa se confruntă cu suprasaturarea destinațiilor turistice, fapt care generează efecte negative asupra mediului înconjurător. În același timp, calitatea serviciilor oferite în destinațiile turistice poate scădea semnificativ ca urmare a congestionării și surplusului de cerere.

De aceea, am dorit să punctez faptul că un prim pas în acest sens îl reprezintă atragerea de investiții în regiunile mai puțin cunoscute pentru a le promova ca destinație turistică, explorând astfel potențialul turistic al rutelor culturale și istorice. Convingerea mea fermă este că prin acest tip de inițiative putem contribui la consolidarea identității europene. Totodată, am insistat asupra faptului că Fondurile Europene pentru Dezvoltare Regională sunt esențiale pentru dezvoltarea regiunilor turistice mai puțin cunoscute, și consider că acestea ar trebui să aibă prioritate în accesarea lor.

În calitate de membru al Parlamentului European, dar și de Co-Președinte al Intergrupului pentru Dezvoltarea Turismului, mi-am reiterat angajamentul de a milita pentru o strategie de finanțare directă dedicată turismului european sub convingerea că aceasta este fundamentală pentru o dezvoltare integrată a turismului la nivel european.”

