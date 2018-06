Europarlamentarul Claudia Țapardel (PSD, S&D), scrisoare către Mark Zuckerberg: „Orice companie, inclusiv Facebook, trebuie să își asume responsabilitatea socială și etică față de utilizatorii săi”

În contextul dezbaterilor privind protecția datelor la nivel european, europarlamentarul Claudia Țapardel a transmis o scrisoare oficială fondatorului Facebook, Mark Zuckerberg, prin care i-a atras atenția asupra consecințelor grave ale încălcării securității datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, dar și asupra fenomenului de live streaming pe Facebook în timpul șofatului, care afectează grav siguranța rutieră.

În ceea ce privește folosirea în mod ilegal a datelor personale, europarlamentarul Claudia Țapardel a subliniat faptul că este datoria Facebook și a CEO-ului acestei companii, Mark Zuckerberg, de a-și asuma responsabilitatea de a proteja atât securitatea datelor personale, cât și viața privată a celor peste 2,2 miliarde de utilizatori din întreaga lume:

„În calitate de legislator european, cred cu tărie că, în contextul evenimentelor politice recente, cum ar fi creșterea extremismului și scandalul Cambridge Analytica, firma britanică care a colectat – în mod ilegal – datele a 50 de milioane de utilizatori Facebook, influențând în final opțiunile de vot ale alegătorilor din SUA, este datoria mea să vă atrag atenția asupra consecințelor grave ale încălcărilor utilizării datelor cu caracter personal. Sunt ferm convinsă că, în calitate de fondator și CEO al Facebook, este responsabilitatea dumneavoastră de a proteja securitatea utilizatorilor și viața personală a acestora. În acest sens, mă bazez pe sprijinul dumneavoastră în ceea ce privește luarea măsurilor necesare pentru a asigura un nivel de transparență mai ridicat și o protecție adecvată a datelor personale ale utilizatorilor.” a adăugat eurodeputatul Claudia Țapardel.

Totodată, europarlamentarul Claudia Țapardel a reiterat importanța unui alt subiect, ce ține de siguranța rutieră și live streaming. Difuzarea videoclipurilor live pe Facebook a devenit recent una dintre cele mai populare tendințe la nivel global, și reprezintă, în același timp, una dintre principalele modalități de distragere a atenției în timpul șofatului, provocând astfel numeroase accidente mortale în întreaga lume.

În acest context, eurodeputatul a evidențiat în cadrul scrisorii oficiale accidentul tragic care a avut loc la sfârșitul lunii mai pe o autostradă din Ungaria, în care nouă pasageri români și-au pierdut viața în timp ce șoferul microbuzului înregistra live pe Facebook. Astfel, 16 copii au rămas orfani.

Ca răspuns la o astfel de consecință negativă a live streaming-ului pe Facebook, postul TV Antena 1, în parteneriat cu Poliţia Română, a lansat petiția: “STOP live pe Facebook la volan! Dă like vieţii!”, un demers care își propune să responsabilizeze și să diminueze cazuri precum cel întâmplat pe autostrada din Ungaria.

Eurodeputatul Claudia Țapardel susține această petiție și a solicitat companiei Facebook sprijin în realizarea unei monitorizări eficiente și mai rapide asupra raportării live-urilor la volan. De asemenea, este important ca Facebook-ul să inițieze campanii de conștientizare și de informare publică în acest sens, luând în considerare petiția menționată mai sus.

„În calitate de membru al Comisiei pentru Transporturi din Parlamentul European și fiind profund marcată de această tragedie, susțin pe deplin această petiție pe care am semnat-o împreună cu doi colegi proeminenți din cadrul Comisiei – doamna Inés Ayala Sender și domnul Bogusław Liberadzki, vicepreședintele Parlamentului European. Este clar că live streaming-ul reprezintă o amenințare majoră pentru siguranța rutieră și acest subiect merită atenția corespunzătoare. În acest context, sperăm că Facebook va oferi sprijinul necesar pentru a dezvolta modalități mai rapide de a raporta imediat live-urile în timpul șofatului, cu scopul de a evita orice fel de acțiuni care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică a utilizatorilor de rețele sociale.” a subliniat europarlamentarul.

În încheiere, eurodeputatul Claudia Țapardel a accentuat importanța unei abordări eficiente pe care compania Facebook va fi nevoită să o adopte în legătură cu această problemă. Astfel, este nevoie ca orice companie, inclusiv Facebook, să își asume responsabilitatea socială și etică față de utilizatorii săi și față de comunitatea globală.

„În calitate de reprezentant al României în Parlamentul European, dar și de membru al Comisiei TRAN, am promovat mereu transportul în siguranță, dar și de membru al Comisiei TRAN, am susținut întotdeauna demersurile legislative pentru asigurarea siguranței rutiere în Europa. Consider că Facebook-ul ar trebui să acționeze proactiv și să ia măsuri concrete, care să asigure o raportare mai rapidă a acțiunilor iresponsabile de live streaming, care pun în pericol siguranța și viața persoanelor implicate în traficul rutier. Aștept cu nerăbdare să văd măsurile pe care Facebook intenționează să le pună în aplicare pentru a contracara efectele negative ale tendinței de live streaming și sper că Mark Zuckerberg va fi deschis unei colaborări în această privință." a conchis europarlamentarul Claudia Țapardel.

