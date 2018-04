Europarlamentarul Claudia Țapardel (PSD, S&D), vizită de lucru împreună cu Grupul de Prietenie Parlamentar UE-Qatar în Doha

Europarlamentarul Claudia Țapardel (PSD, S&D) a efectuat o vizită de lucru împreună cu Grupul de Prietenie Parlamentar UE-Qatar în Doha. „Obiectivul principal al acestei vizite a fost consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Qatar și coordonarea pozițiilor în privința diferitelor subiecte ce țin de politică internațională și de alte domenii de cooperare, precum energie, transport, turism și drepturile omului”, a explicat eurodeputatul român.

„În cadrul acestei vizite am avut o întrevedere la Doha cu Viceprim-Ministrul care ocupă și funcția de Ministru de Externe al Qatarului, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Discuțiile au vizat perspectivele de cooperare dintre Qatar și Uniunea Europeană și identificarea mijloacelor de întărire a acestora, precum și găsirea unor soluții în ceea ce privește securitatea și stabilitatea în țările din zona Golfului. În acest context, Excelența Sa ne-a informat și despre noile măsuri adoptate cu scopul de a îmbunătăți condițiile de lucru ale cetățenilor care își desfășoară activitatea profesională în Qatar”.

De asemenea, europarlamentarii au avut o întâlnire cu Ministrul Energiei Mohamed bin Saleh al-Sada și Președinte al Comisiei Naționale pentru Drepturile Omului Ali bin Sumaikh Al Marri, și reprezentanți ai Consiliului Consultativ Al-Shura, în vederea aprofundării relațiilor de cooperare între Uniunea Europeană și Statul Qatar.

„În ceea ce privește activitatea din domeniul transporturilor, am avut o întâlnire cu directorul general al companiei Qatar Airways, context în care am adus în discuție încheierea acordurilor pe aviație și dosarele care se negociază la nivelul Uniunii Europene, dar și o serie de probleme și teme precum drepturile pasagerilor și condițiile sociale ale lucrătorilor. Totodată, am abordat problematica ce ține de competitivitatea sectorului aviatic, precum și problematica ce ține de acordarea de subvenții de către guvernele statelor din Golf companiilor aeriene naționale, practică considerată a contribui la reducerea competitivității companiilor europene pe piața internațională de transport aerian”, informează Țapardel.

Reprezentanții Parlamentului European au avut o întâlnire cu reprezentanți oficiali al Comisiei responsabile pentru organizarea Cupei Mondiale de Fotbal FIFA 2022, un eveniment extrem de important ce va atrage în Doha sute mii de participanți, prilej cu care am discutat strategiile Statului Qatar în vederea planificării logistice și sustenabilității proiectelor de infrastructură pe care le au în vedere.

Sunt ferm convinsă că relațiile dintre Uniunea Europeană și Qatar se vor consolida ducând la proiecte de interes comun pentru ambele părți în domeniile ce țin de energie, comerț și combaterea terorismului.

