Europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL, PPE) susține campania Think Pink: Femeile trebuie să aibă șanse egale la sănătate și viață, indiferent de țara în care trăiesc

Femeile trebuie să aibă șanse egale la sănătate și viață, indiferent de țara în care trăiesc, a transmis europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL, PPE), în cadrul evenimentului de lansare a campaniei Think Pink Europe în cadrul Parlamentului

„Voi continua să îmi canalizez toată priceperea și energia pentru a duce la îndeplinire acest obiectiv”, a transmis eurodeputatul român.

Cinci organizaţii care luptă împotriva cancerului mamar din Belgia, Italia, Grecia, România şi Bosnia şi Herţegovina au lansat miercuri Think Pink Europe, preşedinte al acestei asociaţii neguvernamentale fiind desemnată Mihaela Geoană, se arată într-un comunicat al Fundaţiei Renaşterea.

„Desemnarea Mihaelei Geoană în funcţia de preşedinte al Think Pink Europe reprezintă o importantă recunoaştere internaţională a eforturilor depuse în România de Fundaţia Renaşterea şi de Coaliţia pentru Sănătatea Femeii, a cărei iniţiatoare este, şi a avansului înregistrat drept rezultat în ultimii ani în ţara noastră în lupta împotriva cancerului de sân”, precizează comunicatul citat. Preşedintele Think Pink Europe afirmă că, deşi „Europa a făcut progrese semnificative pe atât de multe niveluri”, „analizând starea sănătăţii populaţiei europene, disparităţile rămân prea mari”.

Cele cinci organizaţii fondatoare, care colaborează de mai mulţi ani, potrivit comunicatului citat, organizează Race for the Cure, cel mai mare eveniment sportiv din lume în lupta împotriva cancerului de sân. Think Pink Europe doreşte să unească, în viitor, peste 500.000 de persoane, învingătoare în lupta împotriva cancerului de sân şi simpatizanţi ai sportului, la nivel european, simbol al solidarităţii în lupta împotriva cancerului de sân.

