Europarlamentarul Daniel Buda (PNL, PPE): Comisia Europeană recomandă valorificarea potențialului agricol din România prin accesarea instrumentelor din PAC care vizează creșterea productivității agricole în UE

În pofida potențialului agricol ridicat al României, țara noastră are unul din cele mai puțin performante sectoare alimentare la nivel european, atrage atenția eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE). Acesta i-a adresat comisarului european pentru Agricultură Phil Hogan o întrebare privind problema importurilor masive în România. Comisarul european i-a răspuns eurodeputatului român că ”demersul CE este de a promova îmbunătățirea competitivității agricole în toate statele membre, iar în acest scop, PAC prevede mai multe instrumente care vizează creșterea productivității agricole în UE”.

„Cu puţin timp în urmă, am adresat Comisiei Europene o întrebare cu solicitare de răspuns scris, în baza procedurilor parlamentare de care dispun, pe marginea problemei importurilor masive în România. În pofida potențialului agricol ridicat al României, țara noastră are unul din cele mai puțin performante sectoare alimentare la nivel european. Acest lucru se vede extrem de bine, în ultima vreme, din cantitatea de alimente pe care o importăm. Deși România dispune de un potențial agricol ridicat în raport cu majoritatea statelor europene, valorificarea acestuia rămâne printre cele mai scăzute, randamentele obținute de fermierii locali (calculate ca raport între producția obținută și suprafețele cultivate/efectivele de animale sacrificate) fiind printre cele mai reduse din UE, sub cele ale Poloniei și Ungariei, subliniază Banca Națională a României (BNR) în cel mai recent raport asupra inflației. Astfel, activitatea industriei alimentare nu a reușit să facă față avansului recent al consumului intern de produse alimentare, care a fost impulsionat de creșterile salariale sau extinderea cotei reduse a TVA la nivelul tuturor bunurilor alimentare. Așadar, surplusul de cerere a fost acoperit în cea mai mare parte din importuri, fapt ce a influențat și prețurile. Am solicitat Comisiei să îmi comunice care sunt instrumentele de care dispune în vederea echilibrării paletei de importuri și exporturi la nivelul României, dar și la nivelul celorlalte state membre. În răspunsul primit din partea Comisarului European pentru Agricultură, Phil Hogan, acesta mi-a comunicat că demersul Comisiei este de a promova îmbunătățirea competitivității agricole în toate statele membre, iar în acest scop, PAC prevede mai multe instrumente care vizează creșterea productivității agricole în UE.”, scrie Buda.

Răspunsul Comisarului Hogan, redat de eurodeputatul român:

„Politica agricolă comună (PAC) a permis dezvoltarea celei mai integrate piețe unice și, prin reforme succesive, a consolidat orientarea acesteia către piață.

Demersul Comisiei este de a promova îmbunătățirea competitivității agricole în toate statele membre. În acest scop, PAC prevede mai multe instrumente care vizează creșterea productivității agricole în UE.

Acest lucru se poate realiza prin programele de dezvoltare rurală cu instrumente de investiții și măsuri adaptate care vizează transferul de cunoștințe, inovarea, dezvoltarea de planuri de afaceri pentru exploatațiile agricole, utilizarea eficientă a resurselor etc. În plus, plățile directe contribuie la menținerea agriculturii pe întreg teritoriul UE prin sprijinirea și stabilizarea veniturilor agricultorilor. De asemenea, ele susțin indirect creșterea și crearea de locuri de muncă și contribuie la menținerea vitalității zonelor rurale. Nu în ultimul rând, sprijinul pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu promovează sisteme agricole competitive și durabile pe termen lung.”

