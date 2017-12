Europarlamentarul Emilian Pavel (PSD, S&D): Nu toată lumea se pricepe la România

Eurodeputatul Emilian Pavel (PSD, S&D) consideră că declarațiile colegului german Peter Simon din Parlamentul European referitoare la legile justiției sunt unele neavenite deoarece nu sunt bazate pe fapte, ci supoziții și perpetuarea unor neadevăruri.

Într-un mesaj transmis Calea Europeană, Emilian Pavel reiterează faptul că România este un stat egal celorlalte 27 din cadrul UE și că trebuie să arate acest lucru.

Vă redăm mai jos mesajul eurparlamentarului român:

“Se spune de multe ori, cu un oarecare umor, că în România toată lumea se pricepe la politică și la fotbal. Mai nou, aș adăuga, chiar și la justiție…

Fiind de profesie inginer IT, eu am evitat să emit păreri tranșante asupra unui subiect despre care, în opinia mea, pentru a discuta pertinent ai nevoie de o anumită pregătire în domeniu. Am făcut însă un lucru pe care cred că orice persoană interesată cu adevărat de modificările legislative din domeniul justiției trebuie să îl facă: le-am citit. Pe toate și cu atenție. Cred că e un lucru ce ține de decență și de onestitate.

Nu același lucru se poate spune despre colegul meu Peter Simon, europarlamentar german căruia cineva i-a pescuit recent o declarație despre țara noastră. Așa cum spune singur, din ce citește domnia sa despre România, unele lucruri i se par ciudate… M-a izbit această exprimare pentru că ea denotă, înainte de orice, o necunoaștere clară a subiectului despre care vorbește cu atâta convingere…

Făcând acest lucru, domnul Peter Simon se adaugă unei liste, din fericire nu foarte lungă, de politicieni occidentali care își dau și ei cu părerea referitor la România, fără a ști, de fapt, despre ce vorbesc. Cine a citit cartea lui Pacepa, Orizonturi roșii, recunoaște un modus operandi specific, din ce scrie în carte, Securității românești într-o anumită perioadă. Să îmi fie iertat dar, în ciuda faptului că o parte a presei românești a preluat și promovat cu sârg declarația lui Peter Simon – ca și cum ea ar fi fost așteptată (a se citi pregătită), nu avem cum să luăm în serios niște vorbe care nu spun nimic și care sunt rostite de cineva care nu știe despre ce vorbește decât la un nivel superficial. Poate nici atât.

Vreau ca prietenii noștri, de preferabil adevărați, să ne spună dacă și când greșim, dar le cer în același timp, pentru ca ei să nu se facă de rușine, că atunci când ne critică să o facă în cunoștință de cauză!

Eu sunt un mare admirator al Germaniei, vorbesc limba germană, urmăresc de ani de zile, și în fiecare zi, evoluția politică din acea țară, dar aceste lucruri nu mă fac expert în domeniu. Desigur, pot să am păreri despre ce se întâmplă acolo, și am, dar nu îmi pot permite să le dau lecții sau să emit judecăți definitive.

Și un ultim gând. Uniunea Europeană nu ne este șef, stăpân, sau profesor. Noi, la fel ca Germania sau ca orice alt Stat Membru, suntem Uniunea Europeană! Dacă politicienii români din Opoziție nu vor reuși să înțeleagă acest lucru, dacă se vor uita mereu de jos în sus la partenerii noștri, vor ține România la statutul de țară periferică, secundară, lipsită de soluții pentru ea însăși. În opinia mea, această gudurare permanentă în așteptarea unor pomeni declarative din Vest, nu este altceva decât rezultatul propriei lor incompetențe, a lipsei de idei și, în esență, a superficialității și a nepriceperii lor atunci când vine vorba despre România.”