Europarlamentarul Emilian Pavel (PSD, S&D): România trebuie să se poarte responsabil în Anul Centenarului și înaintea preluării președinției Consiliului Uniunii Europene

Emilian Pavel a precizat că trebuie respectat statul de drept: “Romania trebuie sa actioneze in sensul instalarii si consolidarii unui climat politic la standarde europene care sa aiba la baza profesionalismul, rigoarea, civilizatia si valorile comune fata de Constitutia si legile tarii. Romanii merita sa le garantam o tara sigura in care pacea, protectia si echilibrul social sa fie prezente normale in viata lor, motiv pentru care, Guvernul trebuie sa functioneze ca o echipa unita care sa-si duca la indeplinire obiectivele votate in Parlament.”