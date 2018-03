Europarlamentarul Mircea Diaconu (ALDE): Dosarul privind SMURD-ul pentru Patrimoniu, blocat de un an la Ministerul Culturii

Vicepreşedintele Comisiei pentru Educaţie şi Cultură din Parlamentul European, eurodeputatul Mircea Diaconu (grupul ALDE), a declarat luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Sighişoara, că deşi în urmă cu un an s-a discutat la Bruxelles pe marginea înfiinţării unui SMURD al Patrimoniului, pentru intervenţii specializate în caz de necesitate, în România dosarul a rămas blocat la Ministerul Culturii.

„Să spunem că e un incendiu undeva, într-o zonă de patrimoniu, vin pompierii cu apă. Apa distruge mai mult decât focul, adică ce sting ei distrug cu apă mult mai mult decât incendiul. Pentru că trebuie să existe structuri specializate în patrimoniu, nu orice pompier poate să stingă aceste incendii. Şi noi l-am denumit, la biroul nostru de la Bruxelles, SMURD-ul pe Patrimoniu. Şi am invitat în urmă cu un an – a venit domnul Raed Arafat, a trimis specialişti, divizii, am chemat UNESCO, toţi specialiştii din Japonia, până la Roma şi am discutat chestiunea aceasta, de intervenţie de urgenţă de salvare a patrimoniului. Ceea ce înseamnă specializare şi alocarea unui buget special din partea fiecărei ţări. Aşa am pornit, că au căzut tavanele în vreo două biserici şi mi s-a spus că nu sunt bani în buget. (…) S-a discutat în Parlamentul European şi a plecat fiecare acasă cu dosarul cauzei. Nu s-a întâmplat absolut nimic şi a venit căderea zidului Cetăţii Medievale din Sighişoara şi iarăşi m-am enervat, din aceleaşi motive – nu avem acest mecanism pe când cei de la Ministerul Culturii, de la Patrimoniu, au plecat cu tot cu dosar acasă, trebuia doar să-l pună în aplicare”, a susţinut europarlamentarul, potrivit Agerpres.

Diaconu a spus că, săptămâna trecută, s-a întâlnit cu ministrul Culturii, George Ivaşcu, căruia i-a explicat despre dosarul referitor la SMURD-ul pe Patrimoniu, aflând totodată că respectivul dosar nu are nici acum documentaţia întocmită.

