Europarlamentarul Mircea Diaconu: Îmi doresc ca România să etaleze ce are mai reprezentativ în Anul European al Patrimoniului Cultural

Europarlamentarul Mircea Diaconu consideră că 2018 este un bun prilej pentru ca România să își etaleze ceea ce are mai reprezentativ în contextul Anului European al Patrimoniului Cultural (APEC).

În cadrul evenimentului de lansare a APEC 2018 ce s-a desfășurat pe 15 februarie la Palatul Bragadiru din București, Mircea Diaconu a precizat că acest proiect a fost conceput precum un imens muzeu viu, în care națiunile expun ceea ce au mai bun și mai reprezentativ, oferind astfel șansa cetățenilor europeni de a înțelege cât de mult aparțin spațiului comun european.

“Îmi doresc ca România să etaleze ceea ce are mai bun pe parcursul acestui An European, fiindcă suntem o putere culturală europeană, chiar dacă o bună parte a patrimoniului nostru este încă în paragină, cum am văzut zilele trecute, când au început să cadă bucăți din zidul cetății Sighișoara”, a adăugat vicepreședintele Comisiei pentru Cultură și Educație a Parlamentului European, conform unui comunicat de presă Remis

Europarlamentarul a arătat că AEPC 2018 are foarte mari șanse da a trata, ca subiect, crize și provocări de actualitate pentru care Europa fie nu a fost suficient pregătită, fie nu a știut cum să reacționeze ori a făcut-o cu întrârziere, datorită faptului că mecanismele de decizie sunt lente.

El s-a referit, în principal, la ultra-naționalismele agresive care au apărut în diferite state, și care continuă, cu forța lor centrifugă, să exploateze unele frustrări – efectul Brexit fiind unul dintre exemple – și la valul imigraționist, “o revărsare de grupuri mari de oameni care trec marea cu bărcile acelea chinuitoare și monstruoase, pentru a veni, cu valorile, cultura, civilizația și religia lor, într-un spațiu care și-a cam pierdut valorile”.

“Este ceva natural să fii naționalist, în sensul că îți iubești țara în care te-ai născut, cu valorile sale, cu reperele sale de identitate; însă atunci când unii politicieni exploatează această firească energie în folos propriu electoral, iar Uniunea Europeană nu ia în seamă aceste lucruri, nu le dă spațiu de existență, de manifestare, se întâmplă genul acesta de rupturi. Propun o nouă formă de naționalism – am spus asta și în Parlamentul European – anume că în măsura în care pot fi mândru că țara mea este o țară europeană, va exista șansa ca Anul European al Patrimoniului Cultural să dea naștere unui nou gen de a privi aceste subiecte” , a adăugat europarlamentarul. Citiți și LIVE 15 februarie, ora 18.30 Lansarea Anului European al Patrimoniului Cultural Mircea Diaconu a arătat, totodată, că la finele AEPC se vor trage concluzii pe baza cărora vor fi construite viitoarele politici și strategii culturale europene. El a adăugat că toți liderii politici ai Europei și ai țărilor membre vor trebui să înțeleagă faptul că acest subiect este unul de securitate europeană, respectiv națională, de maximă importanță. Evenimentul de lansare a AEPC a fost organizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România și de Institutul Național al Patrimoniului, cu acest prilej fiind prezentate principalele proiecte care se vor desfășura pe parcursul anului 2018 sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural.

