Europarlamentarul PPE Ramona Mănescu: “Desi Romania este recunoscuta ca model de convietuire multietnica si data ca exemplu in intreaga Uniune Europeana, unei minoritati i se pare in mod constant ca este defavorizata si dezavantajata”

Declarațiile extrem de grave și exagerate ale liderilor maghiari, atât în România, cât și în Ungaria, manifestă o evidentă încercare de a genera și a întreține un fals conflict, scrie eurodeputatul PPE Ramona Mănescu, într-o postare publicata, vineri seara, pe site-ul sau.

”Ceea ce vedem astazi ca declaratii ale Ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, ale Premierului Viktor Orban sau ale presedintelui UDMR Kelemen Hunor par a fi o declaratie politica comuna a maghiarilor impotriva Romaniei”, spune eurodeputatul român, atrăgând atenția că Romania este recunoscuta ca model de convieturie multietnica si data ca exemplu in intreaga Uniune Europeana.

Redăm integral conținutul reacției eurodeputatului Ramona Mănescu:

”Imi este imposibil sa tac si sa nu iau atitudine in aceste momente, vazand declaratiile extrem de grave si exagerate ale liderilor maghiari, atat in Romania cat si din Ungaria. Este evidenta incercarea de a genera si intretine un fals conflict, care in practica, in satele si orasele din Covasna, Harghita sau Mures nu exista,

28 de ani de concesii si atitudini impaciutoare sunt luate acum drept slabiciune de catre liderii maghiari, atat cei din Romania cat si cei de la Budapesta.

Desi Romania este recunoscuta ca model de convieturie multietnica si data ca exemplu in intreaga Uniune Europeana, unei minoritati i se pare in mod constant ca este defavorizata si dezavantajata. Aceeasi minoritate, in schimb, a fost prezenta la guvernare mai mult decat orice alta formatiune politica, din 1996 incoace, a detinut nenumarate ministere, a avut sustinere in Guvern, in Parlament si in teritoriu pentru a-si promova politicile si a avut acces la resurse.

Aceasta in conditiile in care in niciun caz romanii din Ungaria nu beneficiaza de aceleasi drepturi si protectie precum maghiarii in Romania. Sa nu uitam ca primul roman din Parlamentul de la Budapesta a fost Gheorghe Simonca, iar asta s-a intamplat abia in 2010!

Poate declaratia premierului roman Mihai Tudose nu a fost una diplomatica sau eleganta. Dar la ce ne mai folosesc eleganta si diplomatia, daca acestea sunt luate drept slabiciune si folosite de unii lideri politici pentru a-si promova politica pasilor marunti in sensul destabilizarii si destructurarii Romaniei.

Exista in spate un foarte lung sir de declaratii si atitudini anti-romanesti in randul liderilor maghiari, care mereu au fost trecute cu vederea.

Sa amintesc declaratia deputatului UDMR Kulcsar Terza Jozsef, pentru care 2018 este an de doliu?

Sa ignor ordinul dat de catre Viktor Orban, de interzicere a diplomatilor maghiari de a participa la orice manifestari organizate de Ziua Naţională a României?

Sa uit de dorinta lui János Lázár, seful de cabinet al lui Viktor Orban, care doreste scuze din partea Romaniei pentru “nedreptatea” indurata de Ungaria prin pierderea Ardealului?

Sa accept bascalia lui Kelemen Hunor la adresa istoriei Romaniei facuta prin contra-sloganul UDMR la Centenarul Unirii: ”O mie de ani în Ardeal, o sută în România”?

Sa trec cu vederea sute de alte declaratii si actiuni care au fost mereu considerate ca “parte a campaniei electorale”, “opinii personale” sau “nereprezentative pentru formatiunea noastra politica”?

Sa nu vad multiplele santaje ale Ungariei la nivel international, fie ca e vorba de accesul in OCDE sau proiectul BRUA, atitudine complet opusa celei de buna vecinatate dintre doua tari?

Exista o problema, dar ea nu este la Bucuresti ci la Budapesta si in sediul UDMR.

In Romania exista o Constitutie, ea este aceeasi pentru toti si nu este negociabila. Nici macar nu este obligatoriu ca tuturor sa le placa. Ceea ce este obligatoriu este respectarea ei.

Consider ca Premierul de astazi al Romaniei nu are de ce sa-si ceara scuze cuiva prin declaratiile de ieri, cum nici romanii nu au de ce sa-si ceara scuze ungurilor. Poate, pentru lipsa noastra de reactie pentru prea mult timp, ar trebui sa ne cerem scuze memoriei sutelor de mii de romani care au murit pentru ca Romania sa fie ceea ce este astazi”.

