Europarlamentarul Răzvan Popa (PSD, S&D): Industria digitizării nu ar trebui să fie prioritizată fără a investi concomitent în creșterea abilităților digitale ale oamenilor

Bugetul european trebuie să acorde atenție proiectelor care urmăresc digitalizarea economiei, a precizat europarlamentarul Răzvan Popa (PSD, S&D) în cadrul panelului ”Technology for the world, manufactured in Europe” din cadrul dezbaterii ”Digitalizare, Inteligența Artificială, Comunicații”, desfășurate astăzi la Bruxelles.

”Industria este unul dintre pilonii economiei europene – sectorul de producție din Uniunea Europeană reprezintă 2 milioane de întreprinderi, 33 milioane de locuri de muncă și 60% creștere a productivității. Ne aflăm la marginea unei noi revoluții industriale, condusă de tehnologiile informaționale de nouă generație, cum ar fi Internetul lucrurilor, cloud computing, big data și date analitice, robotică și imprimare 3D. Toate aceste elemente deschid noi orizonturi pentru ca industria să devină mai aventuroasă, mai eficientă, să îmbunătățească procesele și să dezvolte produse și servicii inovatoare”, a precizat eurodeputatul român, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

Răzvan Popa a atras, de asemenea, atenția asupra faptului că, în pofida faptului că industria europeană este puternică în sectoarele digitale, cum ar fi electronica pentru piețele de automobiel, securitate și energie, ”multe sectoare tradiționale și întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) rămân în urmă, fiind o diferență notabilă și în ceea ce privește digitalizarea între regiuni”.

”Avem nevoie de dimensiunea potrivită pentru tehnologii precum cloud computing, știința bazată pe date și internetul lucrurilor pentru a-și atinge întregul potențial. Dat fiind că societățile își propun să se extindă pe piața unică, serviciile electronice publice ar trebui, de asemenea, să răspundă nevoilor actuale: să fie digitale, deschise și transfrontaliere prin proiectare. UE reprezintă dimensiunea corectă pentru perioada digitală. Europa are o bază industrială foarte competitivă și este lider mondial în sectoare importante. Dar Europa va putea să își mențină rolul de lider doar dacă digitalizarea industriei sale va avea succes și se va produce rapid. Noile propuneri urmăresc să se asigure că acest lucru se întâmplă. Este nevoie de un efort comun în întreaga Europă pentru a atrage investițiile de care avem nevoie pentru a crește în economia digitală”, a mai spus reprezentantul României în Parlamentul European.

În încheiere, Popa a ținut să puncteze că este necesară o mai mare finanțare pentru sporirea competențelor digitale ale cetățenilor.

”Industria digitizării nu poate și nu ar trebui să fie prioritizată fără a investi concomitent în creșterea abilităților digitale ale oamenilor, care este astăzi una dintre cele mai mari provocări pentru sistemul de învățământ și pentru piața muncii. În caz contrar, aceste schimbări extraordinare vor avea efecte secundare nedorite în societate”, a conchis eurodeputatul român.