Europarlamentarul Răzvan Popa (PSD, S&D): Ținta CE privind creșterea cu 15% până în 2025 a vânzărilor de vehicule cu emisii zero de CO2 este greu de atins dacă nu sunt adoptate măsuri care să stimuleze cumpărătorii

Europarlamentarul Răzvan Popa (PSD, S&D) a atras atenția asupra faptului că propunerea Comisiei Europene de reducere a emisiilor de CO2 la autoturisme prin măsuri care obligă producătorii din industria auto să vândă, până în 2025, cu 15% mai multe vehicule cu emisii zero de CO2, iar în 2030 se propune ca procentul de autoturisme vândute cu emisii zero să fie de 30%, ”fără a stimula și cumpărătorii și fără obligații pentru autorități de a dezvolta infrastructura de încărcare, va face ca țintele propuse să fie greu de atins, și va pune în dificultate industria auto din Europa”.

”Zilele acestea, la nivelul PE, se dezbate propunerea Comisiei Europene de reducere a emisiilor de CO2 la autoturisme. Printre altele, măsura obligă producătorii din industria auto să vândă, până în 2025, cu 15% mai multe vehicule cu emisii zero de CO2, iar în 2030 se propune ca procentul de autoturisme vândute cu emisii zero să fie de 30%. În cadrul Comisiei de Industrii din care fac parte am apreciat obiectivele ambițioase pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, însă am atras atenția asupra faptului că o astfel de măsură care obligă doar producătorii, fără a stimula și cumpărătorii și fără obligații pentru autorități de a dezvolta infrastructura de încărcare, va face ca țintele propuse sa fie greu de atins, și va pune în dificultate industria auto din Europa”, a atras atenția eurodeputatul român în cadrul unei postări pe pagina sa de Facebook.

”În momentul de față, cu toate politicile fiscale și diferențele între statele membre, vehiculele noi cu emisii scăzute de CO2 reprezintă doar 4% din totalul vânzărilor, din care 1% autoturisme electrice”, a conchis Răzvan Popa.