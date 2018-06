Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PNL, PPE): Angela Merkel propune adoptarea unei Carte Albe Europene a provocărilor din domeniul securității

În cadrul unui discurs susținut la un seminar al Grupului PPE din Parlamentul European, cancelarul german Angela Merkel a propus adoptarea unei Carte Albe Europene a provocărilor din domeniul securității în care să fie definite crizele internaționale și modalitățile în care UE se poate implica în rezolvarea lor, a explicat Siegfried Mureșan (PNL, PPE), prezent la Munchen.

Germania va fi aleasă vineri membru în Consiliul de Securitate al ONU, iar Angela Merkel propune crearea unui mecanism de consultare, prin care statele europene care tocmai dețin poziții în Consiliul de Securitate al ONU să se consulte cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, mai explică eurodeputatul român.

Printre propunerile cancelarului german se numără și crearea sistem comun de azil în Uniunea Europeană și a unui Plan Marshall pentru Africa, pentru a combate migrația.

Mesajul integral transmis de eurodeputatul Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook:

”Am petrecut aseară două ore cu Angela Merkel la un seminar al Grupului PPE la München. Angela Merkel a ținut un discurs amplu despre viitorul Uniunii Europene, după care a răspuns întrebărilor noastre. A fost exact discursul pe care Europa îl așteaptă din partea ei la propunerile președintelui Franței Emmanuel Macron.

A spus că trebuie să oferim un pachet de soluții la temerile oamenilor că, dacă nu oferim soluții, există riscul ca oamenii să aleagă un naționalism bazat pe protecționism și izolare, ceea ce ar fi foarte rău. Marile provocări cu care ne confruntăm nu pot fi rezolvate decât împreună. În plus, izolarea duce la sărăcie.

Trebuie să oferim cetățenilor siguranță în interiorul UE, trebuie să întărim Uniunea Europeană, pentru a face față provocărilor cunoscute, precum și provocărilor viitoare pe care încă nu le cunoaștem.

Pentru asta, Angela Merkel a făcut propuneri concrete în următoarele cinci domenii:

1. Politică externă și de securitate comună: mai multă acțiune comună în politica noastră externă. Germania va fi aleasă vineri membru în Consiliul de Securitate al ONU. Angela Merkel propune crearea unui mecanism de consultare, prin care statele europene care tocmai dețin poziții în Consiliul de Securitate al ONU să se consulte cu celelalte state membre ale Uniunii Europene.

—Adoptarea unei Carte Albe Europene a provocărilor din domeniul securității. Prin această Carta Albă am defini crizele internaționale și am stabili când și cum UE se implică în rezolvarea lor.

—Angela Merkel propune cooperare mult mai strânsă între state membre ale Uniunii Europene la dezvoltarea de noi tipuri de arme. În momentul de față, Statele Unite au doar 30 de tipuri de arme în dotare, iar statele UE au în total peste 170 de tipuri de arme. Avem nevoie de mai multă eficiență, doar împreună putem dezvolta cele mai moderne tipuri de arme în Europa,

—O cooperare mult mai strânsă la nivelul serviciilor de informații din statele membre ale UE.

—O platformă europeană detaliată de date și informații pentru combaterea terorismului.

2. Politică comună de dezvoltare și azil.

—Propune un sistem comun de azil în Uniunea Europeană.

—Adoptarea unor Acorduri de Securitate cu statele vecine ale Uniunii Europene.

—Securizarea graniței externe a UE și combaterea cauzelor migrației.

—Un Plan Marshall pentru Africa. Eficientizarea politicii noastre de dezvoltare. Acum oferim prea mulți bani cu prea puține rezultate în Africa.

—Propune o mai strânsă corelare a politicii de dezvoltare și a politicii de securitate. Adică, politica noastră de dezvoltare trebuie să corespundă în primul rând interesului nostru de securitate.

3. Uniune Economică, monetară și a cercetării.

—Impozitarea corespunzătoare a marilor companii din domeniul IT.

—Noi măsuri pentru combaterea spălării banilor.

—Alocarea a 3% din PIB pentru cercetare în fiecare stat european.

—O rețea de excelență a centrelor de cercetare performante din Europa.

—Investiții strategice în cercetare. De exemplu, în momentul de față nu suntem capabili să producem în Uniunea Europeană baterii pentru autoturisme electrice.

—Pentru zona euro, Angela Merkel propune dezvoltarea Mecanismului European de Stabilitate într-un Fond Monetar European.

—Propune adoptarea bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 înainte de alegerile europarlamentare din 2019. Avem nevoie să adoptăm rapid acest buget, pentru ca în anul 2020 să construim programele operaționale prin care fondurile să înceapă să fie absorbite, fără întârziere, începând cu 1 ianuarie 2021.

—Crearea unui buget pentru zona euro. Noi va trebui să insistăm ca acest buget să fie deschis statelor care vor adera ulterior la zona euro.

4. O uniune a educației și a păstrării identității culturale.

— Încurajarea prin toate mijloacele a cooperării și schimburilor, în special între tineri, pentru a conștientiza diversitatea noastră culturală.

—Extinderea programului Erasmus.

— O cooperare formalizată cu bisericile din Europa

—Schimburi de experiență cu privire la succesele politicii de integrare. Să identificăm și să aplicăm măsuri care au funcționat pentru integrarea noilor veniți și în state membre ale Uniunii Europene.

—O reglementare a politicilor educaționale ale imamilor, tocmai pentru a preveni radicalizarea acestora.

5. În ceea ce privește guvernanța Uniunii Europene:

—Angela Merkel susține prezentarea candidaților partidelor politice europene pentru poziția de președinte al Comisiei Europene înaintea alegerilor europarlamentare.

—Dorește ca în viitor să avem liste transnaționale europene, prin care, practic, un număr limitat de membri ai Parlamentului European să fie aleși pe o listă transnațională prezentată în toate statele membre ale Uniunii Europene.

—Propune ca în viitor câte o reuniune oficială formală a Consiliului European al șefilor de state și de guverne să aibă loc în statul care tocmai detine președinția UE. În trecut, aceasta era regula; în momentul de față aceste reuniuni se țin la Bruxelles, iar în statele membre pot avea loc doar reuniuni informale, cum va fi cea de la Sibiu în anul 2019.

Zic că e foarte bine că Angela Merkel se gândește la viitorul Uniunii Europene. Acum noi trebuie să vedem ce răspuns oferă România acestor propuneri și cum contribuim la dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene.

Care este părerea Guvernului României pe aceste teme?”

