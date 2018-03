EXCLUSIV INTERVIU Secretarul general al NATO: 2018 va fi un an important pentru România care, dintre aliații europeni, a investit masiv și a crescut considerabil cheltuielile pentru apărare

Corespondență de la NATO – Dan Cărbunaru și Robert Lupițu

“Vreau să apreciez România, deoarece investește masiv în noi capabilități pentru apărare. România a anunțat că va atinge ținta NATO de 2% pentru cheltuieli militare în 2018, ceea ce reflectă faptul că între aliații europeni România face un pas în față. (…) În 2018, dar și în 2017, România a investit masiv și a crescut considerabil cheltuielile pentru apărare. România face pași majori către consolidarea forțelor sale armate. Mă bucură asta, iar investițiile au efect pe termen lung”, a declarat, într-un interviu acordat în exclusivitate CaleaEuropeana.ro, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, după publicarea raportului anual al organizației.

Dan Cărbunaru: Domnule secretar general, mulțumim pentru că ați acceptat să acordați acest interviu pentru CaleaEuropeana.ro cu această ocazie specială a lansării raportului anual. Care sunt elementele principale care indică progresul pe care NATO l-a făcut în ultimul an pentru apărarea membrilor săi?

Jens Stoltenberg: Elementele principale sunt reprezentate de faptul că ne adaptăm unui mediu de securitate provocator cu o Rusie mai agresivă. Am făcut acest lucru prin desfășurarea de grupuri de luptă în țările baltice și Polonia, dar și prin creșterea prezenței noastre în regiunea Mării Negre, în mod special în România, în ceea ce am denumit prezența înaintată adaptată prin brigada multinațională condusă de România. Ne-am intensificat prezența în Marea Neagră și am intensificat nivelul de pregătire al forțelor noastre pentru a fi desfășurate rapid dacă este nevoie. Ideea principală este aceea că trebuie să fim puternici, uniți, dar în același timp să trimitem un mesaj către Rusia că suntem dispuși să ne implicăm într-un dialog politic, să vorbim cu Rusia, să reducem tensiunile, deoarece Rusia este vecinul nostru și nu ne dorim un nou Război Rece.

D.C.: Ați menționat în raportul prezentat astăzi că NATO nu va intra într-o nouă cursă a înarmării. Cu toate acestea, credeți că NATO este pregătită să prevină toate amenințările pe care Rusia pare dispusă să le arate?

J.S.: Da. NATO este cea mai puternică Alianță din istorie. Suntem de departe cea mai puternică alianță militară din lume în prezent și suntem capabili să furnizăm o descurajare și o apărare credibile. Suntem capabili și pregătiți să apărăm toți aliații împotriva oricărei amenințări. Motivul pentru care NATO este o alianță de succes este reprezentat de faptul că suntem capabili să ne transformăm în timp ce lumea se schimbă. Acum, lumea se schimbă și de aceea transformăm NATO. Atât prin apărare colectivă în Europa, cât și prin eforturile noastre de a lupta împotriva terorismului.

D.C.: Ați menționat inclusiv nivelul de cooperare fără precedent cu Uniunea Europeană. Recent, miniștrii apărării din UE au convenit prima listă de 17 proiecte de apărare PeSCo, una dintre ele referindu-se la mobilitatea militară. NATO a decis, de asemenea, să își transforme structura de comandă în acest sens. Care sunt pașii următori privind cooperarea NATO-UE în această chestiune?

J.S.: Cred că una dintre cele mai importante arii în care trebuie să lucrăm împreună este domeniul mobilității militare. Să ne asigurăm că putem desfășura rapid forțe în interiorul Europei. Acest lucru presupune să investim în infrastructură, să ne asigurăm că dispunem de mijloacele de transport și să înlăturăm barierele legale care fac dificilă trecerea frontierelor. Am adoptat peste 70 de măsuri concrete în domeniile cibernetic, hibrid, maritim și în lupta împotriva terorismului. Vrem să facem proiecte concrete și să lucrăm împreună cu UE. Cred că mobilitatea militară este un exemplu emblematic pentru NATO și Uniunea Europeană.

D.C.: Ați făcut mențiuni la Rusia în raportul dumneavoastră în mod repetat astăzi. Cum vede NATO noul anunț privind armele strategice rusești și caracterul lor ”nedectabil” de către sistemele de apărare ale NATO? De asemenea, cum vedeți dialogul cu Moscova sub un nou mandat așteptat al lui Vladimir Putin?

J.S.: Nu voi comenta asupra rezultatelor alegerilor din Rusia înainte ca acestea să aibă loc. Ce pot să spun este că vom continua o abordare pe două dimensiuni cu Rusia: descurajare și apărare puternice, combinate cu dialog politic. Noi căutăm o relație mai bună cu Rusia. Trebuie să fim puternici și să furnizăm o descurajare credibilă. Vreau să apreciez România, deoarece investește masiv în noi capabilități pentru apărare. România a anunțat că va atinge ținta NATO de 2% pentru cheltuieli militare în 2018, ceea ce reflectă faptul că între aliații europeni România face un pas în față.

D.C.: România a început modernizarea capabilităților sale militare și de apărare prin avioane F-16, sistemele Patriot apărare antirachetă, rachete HIMARS, transportoare blindate și corvete multifuncționale. Ar fi exagerat să spunem că acesta este cel mai important pentru România în NATO de la aderarea sa?

J.S.: Cel puțin 2018 va fi un an important. În 2018, dar și în 2017, România a investit masiv și a crescut considerabil cheltuielile pentru apărare. România face pași majori către consolidarea forțelor sale armate. Mă bucură asta, iar investițiile au efect pe termen lung. Cel mai important este ca toți aliații, inclusiv România, să îndeplinească ținta de capabilități.

D.C.: Recent, la București, președintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu miniștrii Apărării din țările NATO de pe flancul estic. Vom avea un summit la Bruxelles în vara aceasta și există o mare așteptare din partea țărilor din Est să aibă o implicare mai mare a NATO pentru a apăra această zonă?

J.S.: NATO a decis deja și este în proces de extindere a prezenței sale în partea de est a Alianței, regiunea Mării Negre, Polonia și țările baltice. Avem prezența înaintată adaptată, avem grupurile de luptă, poliție aeriană și, cel mai important, creștem capacitatea noastră de a muta forțele noastre rapid la nevoie. Am triplat numărul forțelor noastre de răspuns. Avem sistemul de apărare antirachetă în cadrul căruia România este o parte importantă prin găzduirea sistemului antirachetă al NATO.

