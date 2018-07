Expert GMF: România ar trebui să propună, la summitul de la Bruxelles, înființarea unui Centru de Excelență NATO pentru Securitate Maritimă la Marea Neagră

România ar trebui să propună înființarea unui Centru de Excelență NATO pentru Securitate Maritimă la Constanța, o măsură care ar putea fi pe placul administrației Trump în contextul în care Bucureștiul se numără printre țările care respectă angajamentele financiare de 2% din PIB în materie de cheltuieli pentru apărare.

Propunerea reiese dintr-o serie de materiale analitice în avanpremiera summitului NATO de săptămâna trecută realizate de experții German Marshall Fund of the United States (GMFUS. Într-un articol intitulat ”Paying more attention to the Black Sea”, expertul Alina Inayeh, directorul biroului de la București al GMFUS, sugerează că este puțin probabil ca măsurile pe care NATO le va adopta la summitul de la Bruxelles cu privire la Marea Neagră să includă și o intensificare a prezenței militare.

Argumentele expertului GMF țin atât de interesele concrete și strategice ale Rusiei în Marea Neagră, dar și de summitul care va urma reuniunii la vârf a liderilor NATO, summitul premieră de la Helsinki dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin.

”Statele membre NATO riverane la Marea Neagră ar trebui să urmărească obiectivul menționării Mării Negre în declarația finală a summitului și să insiste pentru câteva acțiuni modeste. Acestea includ pledoaria pentru o cooperare mai strânsă (…) posibil chiar prin inițierea unui format de consultări la Marea Neagră, menținerea interesului Turciei față de problemele legate de Marea Neagră, în ciuda concentrării sale spre sud; sugestia creării unui Centru de Excelență al NATO pentru Securitate Maritimă la Constanța, o măsură care ar putea fi pe placul administrației Trump, dat fiind că România îndeplinește angajamentul de 2% din PIB privind cheltuielile pentru apărare; și arătarea sprijinului celorlalți membri ai flancului estic în menținerea Mării Negre pe agenda summitului și a Alianței în general. Aceste acțiuni pot fi mai mult simbolice decât cele viguroase necesare pentru restabilirea echilibrului militar în Marea Neagră, dar totuși acest summit ar putea fi despre simboluri și acțiuni mici”, argumentează Alina Inayeh (analizele GMF pot fi citite aici).

Înființarea unui Centru de Excelență pentru Securitate Maritimă ar putea fi servi drept o componentă importantă pentru postura maritimă a Alianței.

Utilizarea argumentului respectării angajamentelor față de Alianță – partajarea echitabilă a responsabilităților – pentru îndeplinirea obiectivelor României la summitul aliat de la Bruxelles a fost subliniată și într-o analiză publicată de CaleaEuropeana.ro. Cea mai delicată temă a summitului, întrucât ea aprinde disensiunile între Donald Trump și aliații occidentali, este deopotrivă și cartea strategică a României. Delegația României va merge la summit reprezentând unul dintre cele șase state membre care au alocat 2% din PIB pentru Apărare în 2017, dar și țara aliată care deține primul loc în rândul națiunilor NATO ce au alocat cel mai mare procent din bugetul Apărării capitolului înzestrării militare, conform raportului anual al secretarului general al NATO.

Mai mult, raționamentul susținerii unor măsuri concrete în schimbul tentativelor de a spori o prezență militară considerabilă aliată în Marea Neagră a fost probat la summitul NATO de la Varșovia din 2016, când concentrația unei majorități a deciziilor Alianței pentru descurajare și apărare a fost fixată în nordul flancului estic. (Citiți aici O evaluare echilibrată de la Varșovia: între ”a fost un succes” și ”a fost un eșec” există un ”puteam obține mai mult”. Cum întruchipează rezultatele României relația NATO-Rusia).

Atunci, documentul final al summitului din 2016 a cuprins nu mai puțin de 8 referi la regiunea Mării Negre. Aliații au convenit, la Varșovia, să sprijine eforturile regionale ale țărilor riverane la Marea Neagră pentru a asigura securitate și stabilitate.

Centrele de Excelență sunt instituții finanțate la nivel național sau multinațional care pregătesc și educă lideri și specialiști din țările membre ale NATO și țările partenere, ajută la dezvoltarea doctrinei, îmbunătățesc interoperabilitatea și capacitățile și testează și validează conceptele prin experimentare.

În prezent, la nivelul NATO există 24 de centre de excelență, dintre care unul și în România, la Oradea – Centrul de Excelență HUMINT pentru human intelligence. Mai mult, în baza deciziilor summitului NATO de la Varșovia din 2016, aliații au aprobat înfiinţarea pe teritoriul României a Detaşamentului de contrainformaţii NATO a cărui activitate să se desfășoare pe lângă Comandamentul Diviziei Multinaţionale de Sud Est din Bucureşti.

.