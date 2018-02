Exploatarea gazului din Mediterana de Est, motiv de tensiune. Turcia avertizează că ar putea interveni militar în Cipru, la fel ca în Siria

Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan a atras atenția că există posibilitatea unei intervenții militare a Turciei în Cipru şi în Marea Egee pentru a apăra drepturile ţării sale în zonă în acelaşi mod în care o face în Siria, relatează agenţia de presă EFE, citat de Agerpres.

”Drepturile noastre în Marea Egee şi în Cipru sunt pentru noi la fel ca cele din Afrin (Siria). Navele noastre de război şi forţele noastre aeriene urmăresc situaţia îndeaproape pentru a efectua orice tip de intervenţie. Tentativele oportuniste privind explorarea gazelor din insulele Mării Egee nu ne sunt străine”, a avertizat Erdogan în timpul unui discurs la Ankara, potrivit EuObserver, făcând referire la exploatările Ciprului din Mediterana de Est.

Afrin este o enclavă în nordul Siriei, unde Turcia a lansat o operaţiune militară la 20 ianuarie împotriva miliţiei kurde ”Unităţile de apărare a poporului” (YPG) pe care Ankara o consideră drept ”teroristă” şi aliată gherilei Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care desfăşoară de peste trei decenii o insurecţie în Turcia.

În iulie, ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, avertizase că Turcia va lua măsuri dacă Republica Cipru va începe lucrările de foraj la zăcământul de gaze ”Afrodita”. Ankara insistă că acesta ”aparţine tuturor părţilor, inclusiv ciprioţilor turci”.

Declaraţia lui Erdogan survine după ce preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, lansase un apel luni Turciei să evite escaladarea tensiunilor legate de explorările unui zăcământ de gaz natural în largul coastelor Ciprului, ţară membră a UE.

After my phone call with President @AnastasiadesCY this evening. I call on Turkey to avoid threats or actions against any EU member and instead commit to good neighbourly relations, peaceful dispute settlement and respect for territorial sovereignty.

— Donald Tusk (@eucopresident) February 12, 2018