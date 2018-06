FAKE NEWS. Sunt ele o amenințare la adresa securității naționale?

Pana foarte recent, Uniunea Europeana nici nu avea nici macar o definitie comuna a fenomenului “Fake News”. Abia dupa prezentarea in luna martie a raportului Grupului la nivel înalt pentru combaterea stirilor false se poate lucra la nivel european dupa un numitor comun.

Anul acesta se observa de altfel o adevarata efervescenta in intreaga Europa, pe tema luptei impotriva stirilor false. Atat la nivelul institutiilor Uniunii Europene cat si la nivelul Statelor Membre lucrurile au inceput sa se miste mult mai repede si mai clar.

Comisia Europeana a prezentat public in primele luni ale acestui an rezultatele unei consultari publice, datele unui Eurobarometru de opinie, concluziile unei conferinte multi-partite si raportul Grupului de experti la nivel înalt, iar toate au culminat cu publicarea in aprilie a Codului de Bune Practici ce a venit insotit de o serie de masuri pentru a combate dezinformarea online, sprijin pentru o retea independenta de verificatori ai veridicitatii informatiilor si o serie de actiuni menite sa stimuleze jurnalismul de calitate si sa promoveze educatia in domeniul mass-media.

Si in Statele Membre intalnim acelasi interes. In Germania, din prima zi a lui 2018, a inceput sa produca efecte legea NetzDG, ce impune marilor operatori de retele sociale sa elimine continutul ce a fost incadrat ca hate speech sau fake news. Refuzul de conformare aduce amenzi de pana la 50 de milioane de euro.

Franta a anuntat si ea miercuri demararea unor dezbateri parlamentare asupra unui proiect de lege dur, menit sa reprime stirile false.

Este normal sa vedem in sfarsit reactii puternice pe acest subiect, atata timp cat insasi definitia fenomenului „fake news” face o legatura intre intentia de submina economii, democratii si sisteme sociale si cei aflati in spatele campaniilor de dezinformare si manipulare: actori statali si non-statali sau grupuri organizate.

Sunt evidente implicatiile de securitate, iar Europa, pana acum, a avut o mare vulnerabilitate in acest domeniu.

Romania urmeaza trendul european, fiind la randul ei atat interesata de solutii si raspunsuri cat si vizata de multe campanii de dezinformare si manipulare, tintite pe domenii cheie precum energie, aparare sau sisteme de aliante.

Cea mai importanta discutie a anului pe acest subiect, calata pe implicatiile de securitate ale fenomenului „fake news” ca instrument de baza al arsenalului folosit in razboiul hibrid, va avea loc peste o saptamana, la Bucuresti.

“FAKE NEWS – are they a threat to the national security?” este titlul unei intalniri de o zi ce va avea loc la Athénée Palace Hilton, vineri, incepand cu ora 10:00. Intalnirea este initiata de europarlamentarul Ramona Manescu, raportorul PPE in domeniul comunicarii strategice si membra a comisiilor de Afaceri Externe, Comert International si Transport ale Parlamentului European.

Dezbaterea, la care Calea Europeana este partener media, este parte a unei serii de evenimente si va fi urmata de intalniri similare la Bruxelles si la Roma. Cu aceasta ocazie va fi lansat un proiect pilot, menit a fi utilizat in lupta impotriva fenomenului “fake news”. Mai mult, organizatorii doresc ca la finalul acestor intalniri sa foloseasca informatiile si feed-back-ul primit pentru a fundamenta un demers legislativ ce va fi prezentat spre dezbatere Parlamentului European.

Printre vorbitorii ce si-au anuntat participarea la dezbaterea din 15 iunie sunt multe nume grele ale domeniului, iar intalnirea se anunta a fi plina de substanta. In agenda intalnirii apar europarlamentarul PPE Ramona Manescu, Ida Eklund Lindwall, de la East Stratcom Task Force al EEAS, Antonio Martusciello, Comisar al Autoritatii pentru reglementarea comunicarii din Italia, Hasit Thankey, Seful Unitatii pentru Pregatire Civila al NATO, Serge Stroobants, Reprezentantul pentru Europa al Institutului pentru Economie si Pace, Or Levi, Fondatorul AdVerif.ai, Niklas Nováky, Cercetator la Centru Wilfried Martens pentru Studii Europene, Alina Bargaoanu, Membra a Grupului la nivel înalt pentru combaterea stirilor false, Iulian Chifu, Președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, Cristian Francu, unul dintre primii ingineri software ai Google, Daniela Serban, Coordonator pe Comunicare Strategica al McGuireWoods Consulting si Paul Apostol, Fondator al Digital Nation.

Lor li se adauga, in calitate de moderatori, jurnalistii Lucian Mindruta si Dan Carbunaru.

Tinand cont de interesul manifestat pana acum pentru acest eveniment, cei care sunt interesati trebuie sa se grabeasca sa se inregistreze, putand face acest lucru pe adresa de mail contact@gict.tech.

Mai multe detalii despre eveniment pot fi de asemenea gasite pe site-ul coorganizatorilor www.gict.tech.

