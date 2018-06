„FAKE NEWS. Sunt o amenințare la adresa securității naționale?” – dezbatere organizată de Grupul PPE în PE și Global Institute for Cybersecurity Technologies (LIVE pe Calea Europeană, 15 iunie)

Împotriva știrilor false nu există un „glonț de argint”. Nicio instituție sau o companie nu o poate combate complet. Răspunsul constă într-un efort comun care trebuie să implice factorii de decizie politică, instituțiile, companiile private mari și mici, mass-media, societatea civilă și, probabil, cel mai important – un efort dedicat pe termen lung din partea sistemului educațional.

Pornind de la aceste considerente, Grupul Partidului Popular European din Parlamentul European și Global Institute for Cybersecurity Technologies au inițiat o serie de evenimente care vor pune accentul pe două aspecte:

-care este nivelul de vulnerabilitate și cât de gravă este amenințarea

-care este răspunsul adecvat atât la nivelul statelor membre, cât și la nivelul UE

„FAKE NEWS. Sunt o amenințare la adresa securității naționale?” reprezintă primul dintre aceste evenimente. Dezbaterea va avea loc pe 15 iunie, la București, la Hotelul Athénée Palace Hilton și va fi transmisă LIVE de Calea Europeană.

Organizat de Grupul PPE din Parlamentul European în parteneriat cu Global Institute for Cybersecurity Technologies și cu sprijinul EVZ.RO, CAPITAL.RO și CALEA EUROPEANĂ în calitate de parteneri media și Logika IT Solutions ca partener IT, această dezbatere de o zi în grupă reunește reprezentanți ai tuturor actorilor majori interesați de subiectul știrilor false și al razboiului hibrid: Comisia Europeană, Parlamentul European, Agențiile Naționale din statele membre, NATO, grupurile de reflecție internaționale, companiile private, mass-media și mediul academic.

Printre participanții la dezbatere se află: europarlamentarul Ramona Mănescu (PPE) – gazda evenimentului, Alina Bârgăoanu, expert în cadrul grupului de lucru european pentru elaborarea strategiei de combatere a fenomenului ştirilor false, Cristian Frâncu, fondatorul Fundației Frâncu, fost software engineer Google, Manuel Matteo Goyet, reprezentant al comisarului european Mariya Gabriel, responsabil pentru economia și societatea digitale, Hasit Thankey, Directorul Unității de Pregătire Civilă din cadrul NATO, Iulian Chifu, Președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și Avertizare Timpurie din București. Jurnaliștii Dan Cărbunaru (Calea Europeană)și Lucian Mîndrută vor fi moderatorii dezbaterilor.

Agenda evenimentului și lista completă a speakerilor pot fi consultate AICI.

Discuțiile panelului vor genera mai multe rezultate:

– o colecție tipărită de materiale scrise, care să acopere subiectul discutat din diferite perspective și care va fi difuzat în rândul deputaților europeni, al factorilor de decizie din cadrul Comisiei Europene, al statelor membre și al instituțiilor relevante;

– o propunere legislativă care va fi prezentată Parlamentului European;

– un proces de consultare publică, axat pe concluziile mesei rotunde, care va avea loc în toate cele 28 de limbi ale UE, vizând profesioniști, factori de decizie, mass-media și alte părți interesate din sistemul educațional și din industrie;

– un proiect-pilot de conștientizare în școli, într-un stat membru (România), în parteneriat cu societățile IT;

– un proiect pilot IT construit pentru a ajuta publicul în protecția împotriva știrilor false și a manipulării;

– un proces de urmărire, în relația cu Comisia Europeană, a unei redactări cât mai rapide a unui regulament de reglementare;

– o masă rotundă ulterioară „La un an după” cu prezentarea unui raport privind progresele înregistrate;

Înregistrarea pentru participarea la eveniment poate fi făcută AICI.

