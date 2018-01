Federica Mogherini, mesaj de Ziua Internațională a comemorării victimelor Holocaustului: Cunoașterea este cel mai bun antidot împotriva antisemitismului și discriminării

Înaltul Reprezentant al UE pentru Politică Externă și de Securitate, Federica Mogherini, a transmis în cadrul mesajului său cu ocazia Zilei internaționale a comemorării victimelor Holocaustului că rememorarea trecutului întunecat al Europei și traducerea a ceea ce am învățat din experiența noastră în politicile noastre este esențială pentru a preveni apariția antisemitismului, a discriminării și a discursului instigator la ură în Europa, potrivit unui comunicat al Serviciului European de Acțiune Externă.

The only way to honour the memory of the Holocaust is to turn remembrance into the promise of a better future. #WeRemember #HolocaustRemembranceDay pic.twitter.com/vl4TkLa3Sb

