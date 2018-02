Finanțarea apărării europene: Comisia Europeană propune trei scenarii cu fonduri de până la 10 miliarde de euro pentru crearea unei ”autentice Uniuni a Apărării”

Dezvoltarea unei ”autentice Uniuni Europene a Apărării” necesită o alocare bugetare cuprinsă între 3.5 și 10 miliarde de euro pentru următorul exercițiu bugetar european post-2020, a precizat miercuri Comisia Europeană în cadrul unui document dedicat viitorului buget multianual și care explorează un număr de trei scenarii pentru fiecare politică ce urmează să fie finanțată sub Cadrul Financiar post-2020.

În documentul intitulat ”Bugetul UE pentru viitor”, Comisia Europeană atrage atenția că pentru dezvoltarea unei ”autentice Uniuni Europene a Apărării” sunt necesare ”investiții bugetare semnificative” pentru următoarea perioadă de programare financiară. Documentul reflectă contribuția executivului european la summitul informal al liderilor UE din 23 februarie, în care șefii de stat sau de guvern vor adopta orientări privind viitorul Cadru Financiar Multianual post-2020, summit la care România va fi reprezentată de președintele Klaus Iohannis.

Pornind de la situația actuală în privința finanțelor apărării europene, și anume Fondul European de Apărare, Comisia Europeană prezintă trei scenarii progresive de luat în calcul pentru viitorul apărării UE.

The new EU Defence Fund has a limited budget of €90 million for defence research

1⃣€3.5 bn would be needed to make a substantial difference in research

2⃣€7 bn to also co-finance defence industrial development

3⃣€10 bn to also support operations with defence implications pic.twitter.com/YF7l3B7r9T

