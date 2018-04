Fondatorul Facebook Mark Zuckerberg își asumă responsabilitatea pentru scandalul Cambridge Analytica: A fost o greșeală uriașă și a fost a mea

CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, și-a făcut miercuri mea culpa în urma scandalului Cambridge Analytica, firmă care a obținut în mod abuziv date cu caracter personal de la 87 de milioane de utilizatori, cu 37 de milioane mai mulți decât estimarea inițială, anunță Politico Europe.

”A fost o greșeală uriașă și a fost greșeala mea”, a precizat Zuckerberg în cadrul unei conferințe de presă.

Întrebat dacă a concediat pe cineva pentru scandalul Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg a precizat că ”încă ne ocupăm de acest aspect, dar la finalul zilei este responsabilitatea mea”.

”Am pus bazele acestei companii, o conduc și sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă aici. Nu vreau să arunc pe cineva sub autobuz pentru greșeli pe care le-am făcut aici”, a completat CEO-ul celei mai mari rețele de comuncare.

Înainte de întâlnirea lui Zuckerberg cu jurnaliștii, Facebook a dezvăluit că filiala americană a firmei britanice de marketing SCL a obținut accesul la informații confidențiale a mai mult de 87 de milioane de utilizatori ai Facebook, cu 37 de milioane mai mult decât estimările inițiale.

Facebook a declarat că noua cifră de 87 de milioane de persoane se regăsește în ”cea mai mare parte în SUA”. Aproximativ 137 de milioane de americani au votat în cadrul alegerilor prezidențiale din 2016, deși nu se știe cu exactitate cât la sută din cifra totală de votanți americani sunt utilizatori Facebook afectați de acest scandal.

CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a acceptat să ofere explicații în legătură cu scandalul exploatării datelor personale ale utilizatorilor reţelei de socializare de către societatea Cambridge Analytica într-o audiere în Camera americană a Reprezentanţilor pe 11 aprilie, decizie care a dus la scăderea cu 5% a acțiunilor Facebook.

Conform unei anchete realizate de New York Times şi The Observer, ediţia de duminică a cotidianului britanic The Guardian, firma de analiză de date Cambridge Analytica a obţinut acces inadecvat la datele a peste 87 de milioane de utilizatori de Facebook, servindu-se de ele pentru a dezvolta un soft care să permită previzionarea şi influenţarea votului alegătorilor în favoarea candidatului Donald Trump, pentru pentru care firma a lucrat în campania din 2016.

Cambridge Analytica, filiala americană a firmei britanice de marketing SCL, a furnizat, pentru campania pro-Brexit ”Leave EU”, soluţii de culegere de date şi de ţintire a audienţei.

Compania a fost finanţată cu 15 milioane de dolari de Robert Mercer, un om de afaceri american ce a făcut avere din fonduri de investiţii şi este unul din principalii donatori ai Partidului Republican.