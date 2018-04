Fostul director al FBI, James Comey, îl atacă pe Donald Trump: „Este inapt moral să fie preşedinte”

James Comey, fostul director al FBI, care a fost demis de Donald Trump, a declarat că președintele Statelor Unite este „inapt moral” să fie lider al SUA. El a mai spus că actualul șef de stat american creează „daune imense” normelor instituționale și culturale.

„O persoană (…) care vorbeşte despre şi tratează femeile ca pe nişte bucăţi de carne, care minte constant despre chestiuni mari şi mici şi insistă că poporul american crede, acea persoană nu este potrivită să fie preşedinte al Statelor Unite, din considerente morale. Este inapt moral să fie preşedinte”, a declarat Comey pentru postul ABC, în timpul unui interviu.

Declarațiile făcute de Comey despre Trump vin după ce fostul director al FBI a declarat, în cartea sa de memorii, că șeful statului american este „un președinte mincinos, care îşi supune anturajul unui cod de loialitate ce aminteşte de atitudinea unui şef mafiot”.

La aceste acuzații, Donald Trump a punctat pe Twitter că „James Comey a permis dezvăluirea unor informații clasificate și a mințit Congresul sub jurământ” și a sugerat că acesta ar trebui să fie arestat.

I never asked Comey for Personal Loyalty. I hardly even knew this guy. Just another of his many lies. His “memos” are self serving and FAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018

Fragmente din cartea scrisă de Comey, intitulată „A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership”, îl descriu pe Donald Trump drept o persoană „detaşată de adevăr şi de valorile instituţionale”, „condusă de ego” şi care „pretinde loialitate personală”.

Într-o audiere extraordinară în Senatul american, James Comey a evocat presiunile venite dinspre Casa Albă, faptul că Trump i-a cerut „loialitate” şi că acesta i-a solicitat abandonarea unei piste a anchetei cu privire la generalul Michael Flynn, consilierul pentru securitate naţională, forţat să demisioneze.

Citiți și: Fostul director FBI, James Comey: Donald Trump nu mi-a ordonat să încetez investigațiile asupra lui Flynn, dar am interpretat vorbele sale ca pe o „instrucțiune”

.