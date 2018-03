Franţa: Jean-Marie Le Pen, condamnat definitiv fiindcă a numit camerele de gazare naziste „un detaliu al istoriei”

Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă judecătorească din Franţa, a confirmat marţi condamnarea lui Jean-Marie Le Pen, co-fondator al Frontului Naţional, la o amendă de 30.000 de euro, pentru că a numit camerele de gazare „un detaliu al istoriei celui de-al doilea război mondial”, informează AFP, potrivit Agerpres.

Instanţa a respins apelul lui Le Pen împotriva condamnării pronunţate în martie 2017 de Curtea de Apel din Paris.

Jean-Marie Le Pen mai fusese condamnat de două ori de instanţe civile pentru afirmaţii similare, pe care continuă să le facă din 1987, reaminteşte France Presse. El a fost criticat pentru poziţiile respective chiar şi de fiica sa, Marine Le Pen, care i-a urmat la conducerea Frontului Naţional. Fostul lider a fost mai întâi suspendat, apoi exclus din partid.

În 2015, el i-a explicat unui ziarist că nu regretă afirmaţiile făcute, pe care le-a explicat: „Ceea ce am spus corespunde părerii mele – camerele de gazare sunt un detaliu al istoriei războiului, dacă nu cumva acceptăm că războiul este un detaliu al camerelor de gazare”. La întrebarea ziaristului dacă milioanele de morţi pot fi considerate un detaliu, Le Pen a insistat: „Nu vorbesc de un milion de morţi, ci de camerele de gazare. Eu vorbesc despre lucruri precise. Nu am vorbit despre numărul de morţi. Am vorbit despre un sistem. Am spus că este un detaliu al istoriei războiului”.

Sentinţa din prima instanţă împotriva fostului lider al extremei drepte franceze consemnează că „sub acoperirea recunaşterii realităţii şi a caracterului <destul de ignobil> al camerelor de gazare (…) Jean-Marie Le Pen a continuat să le relativizeze importanţa”, făcând doar o concesiune aparentă. Curtea de Apel şi-a însuşit această concluzie, ale cărei consecinţe juridice au fost menţinute şi de Curtea de Casaţie.

