Statele Unite au curtat Uniunea Europeană și Japonia la întâlnirea miniștrilor de Finanțe ai G20, găzduită de capitala Argentinei, Buenos Aires, pentru stabilirea unor acorduri de liber-schimb cu scopul de a obține un avantaj în războiul comercial declanșat de președintele american, Donald Trump, cu China, dar Washingtonul a întâmpinat o opoziție fermă din partea Franței, care este de părere că liderul de la Casa Albă doar încearcă să divizeze și să slăbească Uniunea Europeană.

Secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, le-a precizat reporterilor prezenți la întâlnirea amintită mai sus, că reînnoiește propunerea lui Donald Trump, aceea ca statele membre G7 să renunțe la barierele tarifare existente între ele, potrivit Reuters.

”Dacă Europa crede în comerțul liber, suntem pregătiți să semnăm un acord de liber-schimb”, a spus Mnuchin, adăugând că o astfel de înțelegere ar necesita eliminarea tarifelor, a barierelor netarifare și a subvențiilor. ”Trebuie să fie toate cele trei probleme”, a completat acesta, potrivit Politico Europe.

Franța refuză să negocieze cu ”arma la tâmplă” și face apel la SUA pentru a pune capăt ”legii junglei”

Ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, a respins oferta Statelor Unite, spunând că ”refuzăm să negociem cu arma la tâmplă” și a solicitat Washingtonului ”să fie rezonabil” și să renunțe la războiul comercial pornit împotriva Uniunii Europene și împotriva Chinei.

”Comerțul mondial nu se poate baza pe legea junglei, iar creșterea unilaterală a tarifelor este legea junglei”, a declarat Le Maire pentru AFP. ”Legea junglei va slăbi creșterea (n.r. economică), va amenința țările cele mai fragile și va avea consecințe politice dezastruoase”, a completat înaltul oficial francez.

World trade cannot base itself on the law of the jungle and the unilateral increase of tariffs is the law of the jungle.

We call on the United States to see sense, to respect the rules of multilateralism and to respect their allies. #G20Argentinahttps://t.co/kvOtEu8KCI pic.twitter.com/FJFY13JlL0

