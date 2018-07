Gabriela Zoană, eurodeputat (PSD, S&D), vizită de lucru în China: Administrația se mândrește cu evoluția și dezvoltarea metropolei Shanghai

Europarlamentarul Gabriela Zoană (PSD, S&D) s-a aflat în perioada 12-19 iulie în China unde a efectuat o vizită de lucru în calitate de membru al Delegației cu Republica Populară Chineză. Scopul vizitei a fost de a consolida relațiile de prietenie UE-China și de a vedea exemple de bune practici în ceea ce privește tehnologia de ultimă generație folosită în urbanism și dezvoltare regională, a scris eurodeputatul pe blogul său.

“După ce am văzut preocupările gazdelor noastre din Shenzhen privind viitorul ecologic, inovarea și tehnologizarea, vizita noastră în China a continuat la Shanghai. Supranumit “Parisul Estului” sau “Regina Orientului”, Shanghai este cel mai mare oraș din China și un centru comercial important in Asia. Orașul are o populație de circa 25 de milioane de locuitori și, alături de Shenzhen și Guangzhou, este motorul economic al Chinei. Poate că acest lucru înseamnă oportunități pentru chinezii care au ales să locuiască și să muncească aici, dar, până nu demult, a însemnat și o luptă fantastică cu un grad imens de poluare a aerului în întreaga regiune”, a precizat eurodeputatul.

În cadrul vizitei eurparlamentarul a detaliat și îmbinarea dintre arhitectura veche cu cea contemporană: “În contrast cu centrul orașului, dezvoltat în stil urban, am putut admira însă și un cartier tradițional unde autoritățile încearcă să păstreze o serie de clădiri vechi, ridicate în stilul tradițional chinezesc. Ele fac parte din patrimoniul și moștenirea culturală a orașului și sunt incluse, de mai mulți ani, într-un vast program de refacere și renovare, pentru ca locuitorii lor să poată avea condiții adecvate de locuit.”

Gabriela Zonă a vorbit și despre cum este făcută administrația: “Edilii locali se mândresc cu evoluția și dezvoltarea metropolei și susțin că viitorul său va fi modelat prin excelență și inovație. Tehnologia, care este din ce în ce mai avansată, face ca dispozitivele interconectate (IOT – the Internet of Things), să poată să îmbunătățească procesul de luare a deciziilor și eficiență atât în ​​infrastructura fizică, cum ar fi rețeaua de energie, deșeuri și transport, precum și în ceea ce privește serviciile sociale pentru rezidenți.

De altfel, planul de dezvoltare pentru perioada 2017-2040, care a fost elaborat de municipalitate și aprobat de Guvern, are ca obiective principale ca Shanghai să fie un centru mondial în domeniul finanțelor, comerțului și inovării tehnologice.

Acest plan de dezvoltare regională este unul extrem de bine pus la punct și la conceperea lui și-au adus aportul 40 de grupuri de cercetare și 22 de comisii ale municipalității din cele 16 districte ale metropolei.”

