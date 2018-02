Galerie FOTO. Estonia celebrează astăzi 100 de ani de independență. Jean-Claude Juncker: Vă doresc un Centenar fericit și sper ca acesta să fie primul din multe altele

Estonia a început astăzi ceremoniile de marcare a 100 de ani de la proclamarea independenței sale, printr-o serie de evenimente organizare în capitala statului, Tallinn, după ce, la 16 februarie, Lituania a marcat și ea un secol de la restaurarea unui stat independent, acestea fiind urmare de Letonia, care la 18 noiembrie se va alătura celor două state baltice.

All three Baltic countries, Estonia, Latvia and Lithuania, celebrate centenaries in 2018. What better reason to celebrate this milestone together? #EV100 #LT100 #LV100 pic.twitter.com/HvR2daLQho — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 24, 2018

”Independenţa Estoniei este acum protejată mai bine ca niciodată, întrucât avem prieteni şi aliaţi. Estonia este parte a lumii libere”, a declarat preşedintele parlamentului estonian, Eiki Nestor, în deschiderea ceremoniilor de la Castelul Toompea, care găzduieşte în prezent forul legislativ estonian, potrivit Agerpres.

”Mulțumesc, aliați și prieteni, pentru că celebrați cu noi cei 100 de ani de la independența Estoniei”, a punctat și președintele Kersti Kaljulaid.

”Nu-i vom uita pe au înființat acum un secol Republica Estonia, și nici pe cei care au garantat supraviețuirea tânărului nostru stat”, a precizat premierul Juri Ratas.

Drapelul Estoniei (trei dungi orizontale în culorile albastru, negru şi alb) a fost arborat pe turnul Pikk Hermann, înalt de 45 de metri, al acestui castel.

Liderii europeni au trimis mesaje de felicitare cu ocazia celebrării Centenarului.

Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani a precizat în cadrul unui mesaj pe pagina sa de Twitter că ”sunteți membri ai familiei europene. Cele mai bune gânduri”.

Congratulations to Estonia on its 100th anniversary! My best wishes to the country and its people! You have come a long way and are valued members of the European family. Elagu vaba demokraatlik Eesti! #Estonia100 #EV100 — EP President Tajani (@EP_President) February 24, 2018

”Vă doresc tuturor, prieteni estoni, un centenar fericit și prosper și sper ca acesta să fie primul din multe altele”, a spus Jean-Claude Juncker, șeful Executivului Europen, pe aceeași rețea de socializare.

Today is a day to celebrate #Estonia and everything about it. I wish you all, dear Estonian friends, a happy and prosperous centenary and may it be the first of many. Elagu Eesti! 🇪🇪 🇪🇺 https://t.co/MPnqZFIJbW — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) February 24, 2018

La 24 februarie 1918, ţara baltică şi-a declarat independenţa de Imperiul Rus, la sfârşitul Primului Război Mondial. În prezent membră a Uniunii Europene şi a NATO, Estonia făcuse parte pentru aproape două secole din Imperiul Rus.

În 1940, Estonia a fost ocupată de trupele Uniunii Sovietice, devenind Republica Sovietică Socialistă Estoniană. Ea şi-a recăpătat independenţa în 1991.