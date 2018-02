Germania. Liderii europeni salută acordul pentru formarea guvernului: Este momentul să construim o coaliție incluzivă paneuropeană

Oficialii europeni au salutat consensul la care au ajuns conservatorii și social-democrații din Germania pentru formarea ”marii coaliții”, la distanță de aproape cinci luni de zile de la alegerile parlamentare. Martin Schulz, fostul președinte al Parlamentului European și liderul Partidului Social-Democrat (SPD), a precizat că Berlin ”revine la un rol activ și de conducere al UE”, anunță Deutsche Welle.

Noua coaliție va avea însă nevoie de acordul celor 464.000 de membri ai SPD, care vor vota între 20 februarie și 2 martie, urmând ca rezultatul să fie anunțat pe 4 martie. Mai multe grupări din cadrul partidului se opun refacerii ”marii coaliții”, preferând intrarea în opoziție după ce SPD a reușit să obțină cele mai slabe rezultate din 1949, declanșând o criză de identitate a formațiunii cu o istorie de 154 de ani.

Donald Tusk, președintele Consiliului European, a precizat că ”acum este momentul să construim o coaliție incluzivă paneuropeană pentru un buget ambițios, un înțelept acord privind migrația și o Europă mai bună. Poate că vom reuși și acest lucru în cinci luni”, a conchis oficialul european, cu o ușoară notă ironică, făcând aluzie la timpul de care a avut nevoie cancelarul Angela Merkel pentru a forma guvernul.

German GroKo is good news. But now it is high time to build an inclusive pan-European Grand Coalition for an ambitious budget, wise agreement on migration and a better Eurozone. Perhaps we can also do it within five months. 🙂 pic.twitter.com/XkHN7VFVzb — Donald Tusk (@eucopresident) February 8, 2018

Șeful Executivului european, Jean-Claude Juncker și-a exprimat aprecierea pentru viziunea europeană a programului de guvernare a noii coaliții recent formate. ”Nu știu niciun alt guvern care menționează cuvântul Europa de 312 ori într-un tratat de coaliție”, a spus acesta în cadrul unui interviu.

Interview with @EU_Commission President @JunckerEU on Germany‘s #groko coalition: „I don‘t know any other government that mentions the word Europe 312 times in a coalition treaty.“ pic.twitter.com/vI8ee5mlLl — Markus Preiß (@markuspreiss) 7 februarie 2018

Comisarul european pentru economie, Pierre Moscovici a salutat decizia. ”Acord pentru formarea coaliției în Germania: veste bună și pentru Europa”, a precizat acesta în cadrul unui mesaj pe Twitter.

Coalition agreement in #Germany: good news also for #Europe! Respect for the constructive spirit of my friends from the @spdde — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) February 7, 2018

Martin Selmayer, șeful de cabinet al președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a salutat planul de guvernare al noii colații. ”Un acord de 170 de pagini pentru patru ani, care debutează cu un capitol despre Europa puternică, cu numeroase referințe dedicate cadrului european în toate domeniile sectoriale, de la piața unică digitală, până la PESCO, de la calitatea aerului, până la Natura2000”.

A 170 pages agreement for 4 years, opened by a strong Europe chapter, numerous committed references to the EU framework in all sectorial chapters, from digital single market to PESCO, from ePrivacy to copyright, from air quality to Natura2000. 🇪🇺🇩🇪🇪🇺https://t.co/x1pNjg1XSE — Martin Selmayr (@MartinSelmayr) 7 februarie 2018

Manfred Weber, liderulcelui mai mare grup politic din Parlamentul European ( PPE), care cuprinde și Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a cancelarului german Angela Merkel, a afirmat într-un mesaj pe aceeași rețea de socializare că ”viitorul guvern german este gata să contribuie la o Europă mai puternică și mai bună. Această este o abordare proeuropeană clară și un răspuns dat populiștilor”.

The agreement in Berlin is a signal of stability for Germany and Europe. More upswing, migration limitation, better defence – now it’s time to get to work! #GroKo pic.twitter.com/mjemnBqz9u — Manfred Weber (@ManfredWeber) February 7, 2018

Martin Schulz, care a preluat portofoliul Afacerilor Externe, dându-și demisia din funcția de lider al SPD, a afirmat că dorește să colaboreze cu președintele francez Emmanuel Macron pentru a promova ”o Europă mai echitabilă”.

Cooperarea franco-germană, ”o prioritate” pentru viitorul Europei

Liderii UE trebuie să convină asupra unui plan de reducere și împărțire a riscurilor economice în cadrul blocului, a punctat ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, potrivit Politico Europe.

”Dacă cineva crede în Europa, trebuie să credem în cooperarea franco-germană … este o prioritate să menținem această relație constantă și prietenoasă “, a completat oficialul francez, completând că divizările politice dintre guvernele din nordul și sudul țării au condus până acum la un impas privind introducerea unor măsuri precum o schemă europeană de asigurare a depozitelor, care să protejeze deponenții de crizele bancare viitoare.

”Le-am spus prietenilor germani că nu putem avea o uniune bancară fără solidaritate la nivel european”, a mai evidențiat Le Maire.

Cancelarul german Angela Merkel a deschis la 7 ianuarie o nouă rundă de negocieri cu social-democraţii în Germania.

“Eu intru in discuţiile care se deschid cu optimism, chiar dacă sunt conştientă de imensa muncă ce ne aşteaptă”, a declarat cancelarul la Berlin, la deschiderea unei sesiuni maraton de negocieri de cinci zile între familia sa politică conservatoare şi social-democraţii SPD.

“Cred că putem ajunge la acest lucru”, a adăugat ea, subliniind că are drept scop “crearea condiţiilor pentru a forma un guvern stabil” în ţară.

Negocierile dintre CDU și SPD debutează la doi luni distanță după ce Angela Merkel a eșuat formarea unui guvern cu liberalii și Verzii ca urmare a alegerilor generale din 24 septembrie.

În cei 12 ani la putere, Angela Merkel a guvernat deja de două ori cu SPD. Social-democrații sunt divizați în privinţa căii de urmat, între o cursă de opoziţie şi o nouă alianţă cu Angela Merkel pentru a evita noi alegeri, favorabile mai ales AfD, formațiunea de extremă-dreapta care a devenit a treia forță politică din Germania după alegerile din septembrie.