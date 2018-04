UPDATE Germania. O mașină a intrat într-un grup de oameni în orașul Munster. Trei persoane au decedat iar alte 50 au fost rănite. Atacatorul s-a sinucis

UPDATE. 18.34.Poliția a anunțat 3 morți și în jur de 50 de răniți, dintre care 6 sunt în stare gravă. Potrivit autorităților, șoferul dubei s-a sinucis după atac, fiind găsit împușcat la volanul mașinii utilitare, anunță Digi24.

O maşină a intrat sâmbătă într-un grup de oameni, aflați la o terasă, în oraşul Münster, din vestul Germaniei, a relatat publicaţia Spiegel Online, citată de Reuters, potrivit Agerpres.

BREAKING: Heavy police presence after a possible Van crash in #Muenster pic.twitter.com/GCRf9gUyHY

— Daniel Kollenberg (@thedaniel3009) 7 aprilie 2018