Gesturile simbolice ale lui Macron în China: După ce i-a dăruit lui Xi Jinping un armăsar, liderul francez a spus ”Să facem planeta noastră măreață din nou” în limba chineză

Președintele francez Emmanuel Macron, aflat într-o vizită oficială în China, a publicat un scurt videoclip pe contul său de Twitter în care încearcă să pronunțe fraza ”Să facem planeta noastră măreață din nou” în limba chineză, propoziție pe care liderul de la Elysee a lansat-o în aceeași zi în care președintele SUA, Donald Trump, a anunțat retragerea Statelor Unite din Acordul privind clima de la Paris.

În videoclipul în care peședintele francez încearcă să rostească această frază sunt prezentate și relațiile informale pe care Macron le pretinde că le are cu personalul său în timp ce glumește cu ei și i se face machiajul.

Parce que le climat parle à tout le monde : “Make our planet great again” … en chinois. pic.twitter.com/C6UTeP16Nr — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2018

Întrebat dacă nu îi este teamă că ceea ce ar pronunța ar putea să însemne ceva diferit, Macron a răspuns că ”nu, ci doar că nimeni nu ar înțelege ce spun”.

Imediat după ce Donald Trump a anunțat retragerea SUA din Acordul de la Paris, Emmanuel Macron a răspuns printr-un discurs în care a parafrazat sloganul de campanie al liderului american – ”Să facem America măreață din nou” (Make America Great Again) – cerând ”Să facem planeta noastră măreață din nou” (Make our Planet Great Again).

Mai mult, Macron i-a invitat în Franța pe toți cercetătorii din SUA care sunt preocupați de problematica schimbărilor climatice și a lansat și un website www.makeourplanetgreatagain.fr. Totodată, liderul francez a găzduit în luna decembrie un summit al planetei pentru a aniversa doi ani de la Acordul COP21 de la Paris și pentru a reafirma angajamentul său față de domneniul schimbărilor climatice.

În cadrul vizitei în China Macron i-a propus omologului de la Beijing, Xi Jinping, “să relanseze bătălia climatică” pregătind “o majorare a angajamentelor noastre” împotriva încălzirii climatice, în cursul COP24 (conferinţa ONU consacrată schimbărilor climatice), care va avea loc în Polonia la sfârşitul anului 2018.

Într-un alt gest simbolic, președintele Franței i-a dăruit liderului chinez un armăsar din cavaleria franceză, în semn de răspuns față de diplomația ”panda” a Beijing-ului, dar și ca a urmare a faptului că Xi Jinping a fost impresionat de caii care l-au escortat în timpul vizitei sale în Franța din anul 2014.

