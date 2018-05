Hildegard Puwak, fost ministrul al Integrării Europene, a murit la 68 de ani. Mesajul fostului premier Adrian Năstase

De asemenea, aceasta a fost cercetător ştiinţific la Institul de Economie Naţională, în perioada 1971-1992.

Fostul premier, Adrian Năstase, i-a adus acesteia un omagiu printr-un mesaj postat pe blogul personal: “A murit Hildegard Puwak. Rolul ei în ceea ce privește integrarea României în Uniunea Europeană nu va putea fi niciodată îndeajuns subliniat. Nu cred că am mai întâlnit pe cineva atât de ordonat, de disciplinat, de corect în relația cu colegii. Am lucrat împreună și în opoziție și la guvern. Documentele pregătite, soluțiile avansate erau impecabile. Tocmai valoarea ei a transformat-o în țintă politică. A fost atacată murdar, familia ei a pătimit. Din păcate. Dupa 2004, a suferit, nemeritat, calvarul „anti-corupției”. Un destin frânt, un om competent mai puțin în angrenajul economiei românești. Dumnezeu să o odihnească!”

Ioan Mircea Pașcu, vicepreședinte al Parlamentului European a transmis un mesaj de condoleanțe: