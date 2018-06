”În aceeași barcă, spre Europa”. După 27 de ani de dispute, Macedonia are un nou nume. Acordul Atena-Skopje a fost semnat în prezența Federicăi Mogherini și a lui Johannes Hahn

Atena și Skopje au semnat acordul pentru redenumirea Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei în Macedonia de Nord, după 27 de ani de dispute între cele două capitale, în contextul în care pe data de 12 iunie, premierul grec, Alexis Tsipras anunța că Grecia și Macedonia au ajuns la un ”acord” istoric cu privire la numele fostei republici iugoslave, creându-se premisele pentru ca Atena să renunțe la veto-ul său care blochează în prezent parcursul european și euro-atlantic ale Skopje-ului.

In the same boat, direction #Europe ! With @Zoran_Zaev @FedericaMog @tsipras_eu on this historic day. pic.twitter.com/q1x1eL6uEq

Signing of the agreement resolving the name issue: in presence of PMs @tsipras_eu & @Zoran_Zaev as well as @FedericaMog & @JHahnEU, @UN_DPA USG Rosemary DiCarlo, #UNSG Personal Envoy Matthew Nimetz, the agreement is signed by MFAs @NikosKotzias & @Dimitrov_Nikola. pic.twitter.com/7AqpNOsdxS

