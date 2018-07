Reprezentanții din partea Uniunii Europeane, președintele Consiliului European, Donald Tusk, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dar și reprezentantul Japoniei, premierul Shinzo Abe, au semnat marți la Tokyo un ambițios acord de liber- schimb, Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (EPA), o înțelegere istorică care reprezintă un mesaj puternic împotriva politicilor protecționiste americane promovate de președintele Donald Trump, consolidând direcția ”America First”.

”Un mesaj clar” împotriva protecționismului

În cadrul declarației comune care a fost dată publicității la finalul celui de-al 25-lea summit UE-Japonia, unele dintre primele 7 economii mondiale au ținut să puncteze că, prin acest acord ” transmitem un mesaj puternic de promovare a comerțului liber, echitabil și bazat pe reguli, dar și un semnal împotriva protecționismului. Acordul de Parteneriat Economic demonstrează lumii dorința politică puternică a UE și Japoniei de a ține steagul comerțului liber sus”.

”Documentul pe care l-am semnat astăzi este mai mult decât un acord de liber-schimb. Acesta reprezintă un istrument care va crea oportunități pentru companiile noastre, pentru muncitorii și cetățenii noștri, și care va stimula economiile europene și japoneze. Dar este și o declarație. Este o declarație a doi parteneri asemănători care reprezintă împreună aproape o treime din PIB-ul mondial și își reiterează angajamentul de a respecta cele mai înalte standarde în domenii precum protecția muncii, siguranța, protecția mediului sau protecția consumatorilor. Ceea ce vrem să spunem este că noi credem în comerțul liber, echitabil și bazat pe reguli. Ceea ce vrem să spunem este că un acord de liber schimb nu este un joc cu sumă zero, ci un câștig pentru cei implicați. Acest acord va aduce beneficii tangibile ambelor părți și, în același timp, va proteja sensibilitățile celuilalt”, a ținut să puncteze președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, făcând aluzie la unilateralismul practicat de liderul de la Casa Albă.

De altfel, în cadrul unui mesaj publicat pe pagina sa de Twitter, șeful Executivului european a ținut să sublinieze că ”odată cu semnarea Acordului de parteneriat economic UE-Japonia, facem o declarație cu privire la viitorul comerțului liber și echitabil. Acordul pune corectitudinea și valorile în centrul său. Nu există protecție în protecționism, și nu există unitate acolo unde există unilateralism”.

With the signature of the Economic Partnership Agreement with Japan we are making a statement about the future of free and fair trade. The agreement puts fairness and values at its core. There is no protection in protectionism – and there is no unity where there is unilateralism. pic.twitter.com/4vMs7FcfWM

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) July 17, 2018