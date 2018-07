Înainte de summitul NATO, forțele aeriene britanice anunță că au interceptat un avion rusesc în spațiul aerian al României

Avioanele britanice care asigură misiuni de poliție aeriană în spațiul aerian al României au interceptat, în data de 3 mai, primul avion rusesc intrat în spațiul românesc, a declarat comandorul de aviaţie Chris Ball, comandantul detaşamentului Eurofighter Typhoon, detaşat la Baza Mihail Kogălniceanu.

“Am avut prima interceptare pe data 3 mai, a fost un avion de supraveghere rusesc şi am tot fost ocupaţi de atunci. Nu pot să intru în detalii, dar am avut de lucru tot timpul. Lucrăm îndeaproape cu colegii români de pe MIG-urile 21 cu care împărţim baza de la Mihail Kogălniceanu şi colaborăm la această misiune NATO, de poliţiei aeriană. De asemenea, colaborăm şi cu ceilalţi parteneri NATO care operează în regiunea Mării Negre“, a declarat comandorul de aviaţie Chris Ball, la finalul unei ceremonii de celebrare a centenarului British Royal Air Force, scrie Agerpres.

Anunțul reprezentantului militar britanic survine în condițiile în care ministrul Apărării, Mihai Fifor, a declarat recent că România se confruntă zilnic cu provocările Rusiei la Marea Neagră. Totodată, liderii din țările NATO se reunesc miercuri și joi la Bruxelles pentru a decide, între altele, și continuarea adaptării Alianței la un mediu de securitate provocator, inclusiv în raport cu Rusia și în flancul estic al Alianței. De asemenea, la summitul aliat va avea loc, în premieră, o reuniune NATO dedicată Mării Negre.

Acesta este cel de-al doilea detaşament britanic dislocat la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru asigurarea misiunilor de poliţie aeriană avansată, primul operând în perioada 1 mai – 31 august 2017. Actuala misiune are loc în perioada 1 mai – 31 august 2018.

În ultimii ani, misiunile de poliție aeriană din România au fost asigurate și de avioane canadiene Hornet CF-18.

Operaţiunile de poliţie aeriană în România sunt parte a implementării Planului de acţiune pentru asigurarea capacităţii operaţionale a NATO pe flancul estic al Alianţei, atât în zona de nord, cât şi în zona de sud, şi demonstrează unitatea şi determinarea NATO ca răspuns la provocările mediului de securitate.

.